O Dia anuncia a abertura de mais de 50 vagas

destinadas a pessoas com deficiência (PCD) em suas unidades localizadas em Campinas. As oportunidades contemplam diferentes níveis hierárquicos, desde Operador de Loja até Gerente de Loja.

As oportunidades são efetivas e os salários são compatíveis com a função, além de benefícios como: Vale Refeição, Assistência Médica, Assistência Odontológica, Seguro de Vida, Vale Transporte, Convênio Farmácia, Gympass e Participação em Lucros e Resultados (PLR).

Para participar do processo seletivo, que acontece na próxima segunda-feira, dia 04 de setembro, basta comparecer em nosso polo de Seleção, localizado na Avenida Orozimbo Maia, 80 Centro – Campinas, das 09h até às 15h.

O Dia ressalta que a vaga é efetiva, com contrato CLT para trabalhar em escala 6×1, inclusive aos finais de semana e no período tarde e noite.

A iniciativa do Grupo em abrir essas vagas é uma resposta ao compromisso social e corporativo da empresa em fomentar a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Por meio da valorização da diversidade, a empresa busca fortalecer sua equipe, estimulando a troca de experiências e perspectivas que enriqueçam o ambiente de trabalho e aprimorem o atendimento aos clientes.

Leia + notícias de Economia, emprego e mercado

Sobre o Grupo Dia

Cada dia mais perto

A rede líder de lojas de proximidade com quase 6.000 estabelecimentos em Espanha, Argentina e Brasil. Somos a loja do bairro, aquela que proporciona uma experiência de compras fácil, rápida e completa, perto de casa e com produtos de qualidade a um preço acessível, tanto através das nossas lojas físicas como através do nosso canal online.

A nossa primeira loja Dia abriu as suas portas em Madrid em 1979. Hoje, quatro décadas depois, com a proximidade como a nossa força e a diversidade como a nossa bandeira, as mais de 38.500 pessoas que compõem as nossas equipas em loja, armazém e escritório, e as 18.000 na nossa rede de franquia, são movidas pelo mesmo objetivo: estar mais próximos das pessoas todos os dias para que todos tenhamos a qualidade que merecemos ao nosso alcance.

Para alcançar este objetivo, contamos com uma sólida rede de fornecedores, fazendo 86% das nossas compras localmente. Isto permite-nos oferecer aos nossos 45 milhões de clientes em todo o mundo alimentos acessíveis a todos, com um sortido completo, um compromisso claro com produtos frescos e uma marca Dia renovada.

Juntos, construímos uma empresa que está cotada na bolsa espanhola desde 2011 e que alcançou um volume de negócios anual de 6,600 milhões em 2021. Além disso, trabalhamos todos os dias para gerar um impacto positivo onde quer que operemos, graças às oportunidades de emprego e autoemprego: por cada emprego direto, o Grupo Dia gera 2,7 empregos totais na economia, o que resulta em mais de 151.099 empregos diretos e indiretos, e atinge uma contribuição total para o PIB de 9,274 milhões de euros.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP