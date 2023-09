Em Americana, Padilha rasga elogios ao secretário de saúde

A passagem do Ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, por Americana foi marcada por algumas situações interessantes. Padilha iniciou sua fala “rasgando” elogios ao atual secretário de saúde do município, Danilo Carvalho.

Padilha e Danilo já se conheciam da área da saúde e o ministro falou, por vários minutos, sobre a qualidade técnica do secretário. “Eu conheci o Danilo quando estava no ministério da Saúde, o Danilo na época foi um corpo técnico que acompanhou exatamente a implementação da rede de urgência e emergência de todo o país, era um momento de qualificação do SAMU, do esforço das UPAs e de buscar mudar a situação das unidades de emergência do nosso país.”, disse Padilha.

“Depois, quando fui pra secretaria de saúde de São Paulo, ele estava em São Paulo trabalhando, dando aula, e nos ajudou também, tecnicamente, na rede de urgência e continuava acompanhando a implementação da rede de urgência e emergência no estado de São Paulo, e eu acho que a história de você (Chico Sardelli) ter convidado o Danilo para ser secretário tem a ver com isso também”, continuou o ministro.

Outro ponto comentado por Padilha durante sua fala foi a questão partidária. O ministro do presidente Lula disse que o trabalho com os prefeitos independe de quem se votou e que foi um pedido do próprio Lula que se criasse novamente uma relação federativa com os chefes dos municípios. “O presidente Lula sempre fala, quando for receber um prefeito pode perguntar tudo, o time que torce, a religião, pode perguntar tudo, só não precisa perguntar em quem votou, ou quem apoiou”, contou Padilha.

Mais um ocorrido que gerou comentários foi a fala da vereadora Professora Juliana (PT). O cerimonial da prefeitura concedeu a palavra à Juliana, que acabou fazendo um comentário “deselegante”, como foi colocado por pessoas presentes. Juliana se disse surpresa por ter “tido a oportunidade de falar” no evento da prefeitura. Acontece que isso é uma prática comum nas inaugurações de obras do governo Chico Sardelli com os vereadores, mas Juliana raramente está presente nos eventos e, por esse motivo, dificilmente tem a oportunidade que teve na manhã deste sábado.

Pra encerrar a cerimônia, Padilha usou o atual bordão da prefeitura, “Americana voltou a sorrir”. A atitude do ministro arrancou sorrisos dos presentes.

