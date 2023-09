Giovana volta a movimentar bastidor da política

Nome forte para concorrer na disputa para prefeita em 2024, Giovana

Fortunato (PDT) voltou a movimentar o cenário político de Americana nas últimas semanas.

Ela entrou em contato com alguns partidos e ex-vereadores atrás de compor o time para a disputa. O NM ouviu alguns testemunhos que mostram que ela voltou com apetite para a disputa do ano que vem.

Tanto GF quanto o ex-prefeito Omar Najar (MDB) passaram o 1o semestre do ano tergiversando com relação ao futuro eleitoral.

