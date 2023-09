A febre pós home office:

Por mais que profissionais de todo o mundo tenham se adaptado ao modelo remoto de trabalho, desde o final da pandemia muitas empresas vêm incentivando seus colaboradores a se reaproximarem de seus escritórios. Nos últimos meses, no entanto, o estímulo já não parece ser tão opcional, e marcas como Google, Amazon, e Apple estão caminhando em direção à volta do trabalho presencial, mesmo que de forma gradual.

No Brasil, a tendência também já vinha sendo percebida, com a diminuição de ofertas de vagas para trabalhos home office. Um levantamento realizado pela plataforma de empregos InfoJobs analisou as vagas ofertadas entre novembro de 2022 e janeiro de 2023, e percebeu que 94,82% das oportunidades publicadas eram para o formato totalmente presencial, enquanto apenas 2,7% buscavam profissionais para trabalharem de forma completamente remota. Menor ainda foi o número de vagas para o modelo híbrido, que representaram apenas 2,48%.

Independentemente das motivações que estão levando a este movimento, alguns setores passam por um aquecimento quando há uma mudança significativa no mercado. Neste sentido, em paralelo à tendência, o Guia dos Melhores, plataforma de avaliações, identificou um notável aumento nas buscas por produtos que marcam esse retorno aos escritórios. As cadeiras de escritório estão entre os itens mais buscados, no último ano, com a procura por “cadeiras ergonômicas para escritório” aparecendo com crescimento de 126%; a busca por “cadeira ergonômica” aumentou em 49%, e a por “cadeira de escritório simples” cresceu 22%.

Crédito iStock

Curiosamente, a procura por “conserto de cadeiras de escritório perto de mim” cresceu 809%, mostrando que o consumidor também quer encontrar alternativas para o reaproveitamento de móveis e objetos de escritório. Outros itens relacionados ao universo empresarial também tiveram destaque, como foi o caso da busca por “roupas para trabalhar em escritório” que cresceu 81% e a procura por “mesa de escritório simples” que aumentou em 21%.

“Mesmo que o retorno ao trabalho presencial ainda seja uma polêmica para aqueles que se adaptaram bem ao home office, podemos perceber, através do movimento de empresas brasileiras e globais, que muitas delas desejam ter seus colaboradores mais perto novamente. Analisar um contexto de mercado através da procura de um produto pode nos ajudar a demonstrar, de fato, que essa tendência é uma realidade no Brasil, uma vez que as cadeiras de escritório são itens essenciais no ambiente de trabalho”, observa Eduardo Scherer, fundador do Guia dos Melhores.

