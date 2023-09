A polissonografia é um exame não invasivo, realizado através de um dispositivo acoplado ao corpo, enquanto o paciente está dormindo. O objetivo é coletar dados para que o médico possa diagnosticar diversos distúrbios do sono.

O dispositivo fica acoplado por uma noite através de eletrodos fixados à pele. O exame fornece informações como: a saturação e dessaturação, o tempo de duração de cada estágio do sono, etc.

“O procedimento não oferece riscos ao paciente, contudo, fatores como gripe, tosse ou febre são motivos para o reagendamento do exame, pois, os resultados não serão precisos sob tais condições”, adverte Ricardo Augusto Rodrigues, responsável pela empresa que executa o exame no Hospital Albert Sabin.

Em geral, a análise é solicitada quando o paciente apresenta alguns distúrbios, como:

Sonolência de modo súbito e incontrolável;

Ronco excessivo e/ou apneia;

Dificuldade para adormecer;

Irritabilidade, entre outros.

Especialistas como otorrinolaringologistas, cardiologistas, neurologistas, geriatras e pneumologistas se valem dessa técnica para o diagnóstico das mais variadas doenças e distúrbios.

O Hospital Albert Sabin, referência na zona oeste de São Paulo, oferece, de forma particular, a polissonografia domiciliar. O paciente recebe o aparelho e todas as instruções necessárias para realizar o exame corretamente e de forma confortável, em sua casa.

