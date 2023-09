AMERICANA:

7 de Setembro: Desfile Cívico será aberto com apresentação da Banda Municipal

O Desfile Cívico de 7 de Setembro, organizado pela Secretaria de Cultura e Turismo de Americana, sairá do CCL – Centro de Cultura e Lazer com uma programação que terá início às 8h20, com a apresentação da Banda Municipal. Às 8h50 será feito o hasteamento das bandeiras e, em seguida, a cerimônia de abertura do Desfile, às 9h.

A concentração será no mesmo local, com vinte minutos de antecedência do horário do desfile, seguindo a ordem preestabelecida.

O evento contará com a participação de 35 grupos, entre escolas, entidades, associações, e corporações civis e militares.

Ao todo, serão 2.843 integrantes, 3 fanfarras, 2 bandas, 50 automóveis, 2 ambulâncias, 8 motocicletas e 6 bicicletas.

“No ano passado, cerca de 10 mil pessoas se reuniram para assistir ao desfile, e tenho certeza de que este ano será mais um momento marcante de união e patriotismo. Convido a todos para esse evento ainda mais especial”, disse a secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria.

Confira os participantes:

Tiro de Guerra 02-045 Americana

Polícia Militar

EE. Profa. Alcindo Soares do Nascimento

Corpo de Bombeiros

Defesa Civil

Guarda Municipal de Americana (GAMA)

Secretaria de Meio Ambiente

Pernas da Alegria Turma da Lilica

Bombeirinhos Civil

24° btl. Força pré Militar brasileira de Americana CIA FOPE

Clube dos Desbravadores

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos- Coleta Seletiva

Associação Brasil Soka Gakkai Internacional BSGI

Representam a Secretaria de Educação: Casa da Criança Curió, Casa da Criança Manacá, EMEF Professor Milton Santos, EMEF Professor Jonas Corrêa de Arruda Filho, CIEP Professora Philomena Magaly Makluf Rossetti.

Representam a Secretaria de Esportes: Escola de Natação de Americana, Associação Ginástica Rítmica de Americana, Associação de Ginástica Artística de Americana.

Demais participantes:

Escola de Goleiros Camisa 1

Associação Projeto Moura de Judô – Americana

Associação do Núcleo Integrado de Lazer – NILEEC

Associação Bicicross Clube

Grupo Escoteiro Nambikwara – 103º

Grupo Escoteiros Wellington Alexandre Medeiros

Kamikaze Rolimã Americana

EE. Heitor Penteado

Instituto Jr. Dias

Americana Inline

Associação Animais Têm Voz

Navera Instituto de Psicologia

Serviço de Atendimento Pré Hospitalar Municipal – 192

Escola SENAI Americana – Prof. João Batista Salles da Silva

SANTA BÁRBARA:

Desfile Cívico de 7 de Setembro traz 42 grupos a Avenida Corifeu nesta quinta-feira (7)

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio das secretarias de Cultura e Turismo e Educação, promove, no feriado da Independência do Brasil nesta quinta-feira (7), o tradicional Desfile Cívico de 7 de Setembro, a partir das 7h45. Desfilarão pela Avenida Corifeu de Azevedo Marques, em frente ao Parque Araçariguama, no Jardim Itamaraty, 42 agremiações, entre escolas, entidades e associações, totalizando 1,2 mil pessoas envolvidas.

Com o tema “Paz: como se faz?”, a abertura ficará por conta da Corporação Musical União Barbarense, que será responsável pela execução do Hino Nacional Brasileiro durante o hasteamento das bandeiras.

As inscrições ocorreram entre os dias 22 de junho e 6 de julho para organizações vinculadas à União, Estado ou Município, instituições de ensino da Rede Pública Municipal de Santa Bárbara d’Oeste, vinculadas ao Estado, e de ensino particular, entidades assistenciais e de utilidade pública, fundações, institutos, associações e coletivos culturais e entidades religiosas.

Confira:

7h45 – Corporação Musical União Barbarense – Abertura com Hino Nacional



Corpo de Bombeiros de Santa Bárbara d’Oeste

2° Cia da Polícia Militar de Santa Bárbara d’Oeste – SP



Polícia Civil de Santa Bárbara d’Oeste – SP

Guarda Civil Municipal – Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil – SESETRAN

Igreja do Evangelho Quadrangular

APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Santa Bárbara d’Oeste

Escola Imperial



SPASB – Sociedade Protetora dos Animais de Santa Bárbara d’Oeste

E.E. “Maria Guilhermina Lopes Fagundes – MAGUI”



Grupo Escoteiro Uirapuru

Associação de Capoeira Motta e Cultura Afro – ACMCA

Rede Feminina de Combate ao Câncer



Grupos da Terceira Idade

Emefei “Vereador José Luiz Gomes da Silva – Zelo”



CIEP ” Pe. Victório Freguglia”

CAIC “Irmã Dulce”

CIEP “Prof. José Renato Pedroso”

Emefei “Profª. Iraídes Ferreira Lourenço”

Emefei “Anália de Lucca Furlan”



Emefei “Profª Antônia Dagmar de A. Rosolen”

Emefei “Profª. Terezinha de J. S. Quinalha”

Emefei “Profª. Maria Augusta C. C. Bilia”



CIEP “Dom Eduardo Koaik”

Emefei “Profª. Ruth Garrido Roque”



Emefei “Profª. Gessi Terezinha B. Carneiro”

CIEP “Angélica S. Tremocoldi “

Emefei “Profª.Purificacion S. Fonseca – Dª Pura”



ADI “Geraldo Rocha Campos”

Emefei “Profª. Maria Regina B. Carpim”



Emefei “Profª. Rosa Lee Carr Conti”



Emefei “Profª. Sônia Bataglia Cardoso”



Emefei “Profª Mª M.G. Valente- Dª Bininha”



ADI “Dr. Euvaldo de Q. Dias”



CIEP “Leonel de Moura Brizolla”

CIEP “Carmelina Pellegrino Cervone”

Emefei “Prof. Augusto Scomparim”



CIEP ” Profª Therezinha de Castro Pacheco Sbravatti”



Emefei “Antonia Fagnoli Furlan”

Grupo Suçuarana de Salvamento na Selva



Igreja Adventista do Sétimo Dia – Clube de Aventureiros e Desbravadores



FAMAM Banda Marcial do Projeto Amigos da Música

NOVA ODESSA:

Independência será celebrada neste 7 de Setembro com desfile cívico no Marajoara, em Nova Odessa

“Unidos na diversidade, construímos o amanhã: Brasil, terra de cores e valores” é o tema do Desfile Cívico que a Prefeitura de Nova Odessa realiza nesta quinta-feira (07/09), feriado nacional da Independência do Brasil. A tradição está sendo retomada neste ano pela Secretaria Municipal de Educação em um novo local, em frente à EMEFEI Vereador Osvaldo Luiz da Silva, no Jardim Marajoara.

A solenidade tem abertura prevista para 8h30. O desfile sairá de frente da unidade escolar, passando pela Praça Vera Luzia Samartin Lorenzi e o Jardim Botânico Plantarum, na Avenida Brasil, e retornará para a escola. A programação tem o apoio de outras secretarias municipais, entre elas as de Esportes, Segurança e Desenvolvimento Econômico, do Departamento de Cultura, do Setor de Trânsito, das Diretorias de Comunicação e Mobilidade etc.

O evento contará com cerca de 800 alunos da Rede Municipal de Ensino (da Educação Infantil e do Ensino Fundamental 1), ou seja, pelotões com representantes de cada EMEFEI (crianças de 5 anos) acompanhados dos professores, em seguida os alunos maiores (das EMEFs), e assim sucessivamente. No decorrer do evento, se apresentam as fanfarras das EMEFs Alzira Ferreira Delegá e Augustina Adamson Paiva.

Também haverá a participação do Corpo de Bombeiros da PM-SP (recém-chegado à cidade), da GCM (Guarda Civil Municipal), do Programa da Melhor Idade do Fundo Social de Solidariedade, de alunos da SOS (Serviço de Obras Sociais, a Guardinha), APADANO (Associação dos Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos de Nova Odessa), APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais), Rotary, AVANO (Associação Amigos dos Veículos Antigos de Nova Odessa) e ABCL (Associação Brasileira da Cultura Leta).

Algumas modalidades das Escolinhas Esportivas do Município e academias também vão participar do Desfile Cívico. Haverá a tradicional participação da Banda Sinfônica Municipal Professor Gunars Tiss, executando o Hino Nacional, e de diversas escolas e instituições de Nova Odessa.

“É uma data muito importante, pois representa o amor e o respeito pela nossa pátria. Teremos uma programação muito bonita, com nossas escolas sendo representadas pelas nossas crianças e a participação dos convidados. Desde já, reforçamos o convite para a população prestigiar o evento cívico”, disse o prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho).

DIA DA INDEPENDÊNCIA

Em 07 de setembro de 1822, o Príncipe Regente do Brasil, então D. Pedro de Alcântara de Bragança (futuro imperador Dom Pedro I do Brasil), fez uma declaração oficial de independência de Portugal, afirmando assim seu acordo com os brasileiros.

Neste dia ocorreu o chamado Grito do Ipiranga. Segundo a historiografia clássica do país, nesta data, às margens do riacho Ipiranga (atual cidade de São Paulo), D. Pedro teria bradado perante a sua comitiva: “Independência ou Morte!”.

Nos meses seguintes, os brasileiros, com apoio inglês, venceram o ataque das tropas portuguesas. Vários países da América, já libertos do domínio europeu, apoiaram oficialmente a Independência do Brasil, que na ocasião passou a ser uma monarquia, ou seja, uma forma de governo em que os poderes são exercidos pelo imperador ou rei.

SUMARÉ:

Sumaré organiza grande Desfile Cívico para comemorar Dia da Independência

Para celebrar os 201 anos da independência do Brasil, a Prefeitura de Sumaré, por meio da coordenação do Fundo Social de Solidariedade, realizará nesta quinta, dia 7 de Setembro, um grande Desfile Cívico. O evento será a partir das 8 horas, na Avenida Rebouças, com o tema “Sumaré preparada para o futuro”.

Cerca de 5 mil pessoas participarão do desfile, que visa resgatar valores como o patriotismo e amor à pátria. Participarão do evento membros de corporações municipais, como a Guarda Municipal, colaboradores das secretarias municipais, que apresentarão os projetos e programas da Prefeitura, entidades assistenciais parceiras, alunos de escolas municipais, estaduais e do PROEB, alunos das escolinhas esportivas e artísticas da Prefeitura, entre outros.

“Este é um momento de relembrar e comemorar essa importante data de nossa história! Devido à pandemia, nos últimos anos não tivemos o Desfile e é com grande alegria que retomamos este projeto belíssimo este ano. É muito importante resgatarmos valores e o civismo na população, ensinarmos o patriotismo às nossas crianças, respeitarmos nossa nação”, disse a presidente do Fundo Social, Mara Dalben.

“É com grande satisfação que promovemos mais um desfile grandioso, que contará com as corporações e entidades municipais, apresentação de nossos alunos e dos projetos que desenvolvemos com tanto carinho para a população. Nossa Comissão de Festejo prepara com muito carinho um evento cheio de alegra, patriotismo e emoção. Convidamos a todos os moradores a participar deste ato de civismo, preparado com muito empenho e alegria”, disse o prefeito Luiz Dalben.

