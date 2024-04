A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), concluiu nesta sexta-feira (12) a aplicação do concreto estampado no novo calçamento da Praça Domingos De Luca, conhecida como Praça Malala, no bairro Frezzarin.

“São várias praças sendo totalmente revitalizadas para oferecer lazer às famílias. A gestão Chico e Odir está empenhada em melhorar esses espaços, sempre com o objetivo de proporcionar um local seguro e aconchegante”, ressaltou o secretário de Obras, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

Estão em andamento a implantação do Espaço Pet e a revitalização e ampliação da caixa de areia para as crianças. A área de lazer já recebeu a instalação do brinquedo multiuso infantil e também ganhará novo mobiliário urbano, bebedouro e bicicletário.

A Prefeitura de Americana também está revitalizando as praças Vinícius de Moraes, no Antônio Zanaga; Sergio Miante (Vó Palmira), no Jardim Nossa Senhora do Carmo; Maçônica, no Werner Plaas; Gunnar Bedicks (Tio Gága), no Jardim Glória; Manoel Rodrigues Nogueira, no Parque Novo Mundo; e Natale Pinese, no São Vito. O investimento é de mais de R$ 2 milhões.