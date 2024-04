Na noite do dia 11/04, O corredor Elbert Palombino foi acompanhado

pela Guarda Civil de Santa Barbara D’Oeste, durante a corrida 99 desafio Chelson, patrulheiros correram fardados e com todos os equipamentos do trabalho policial.

Para a Guarda Civil foi um momento único, poder participar do evento em apoio ao jovem corredor, que por causa de uma doença teve que amputar uma das pernas…

Segundo o Inspetor Corassari que fez o convite para o jovem Elbert correr em SantaBarbaraD’Oeste, bem como para o Robinho que é um atleta de Limeira, (Representante Da Pessoa com deficiência Limeira e região)que teve a mesma doença, que é um jovem muito ativo e amante de esportes e dança, Elbert é um exemplo a ser seguido pela sua luta e dedicação.

A corrida contou com todo o apoio do comando da Guarda Civil e a participação voluntário da equipe que encarou esse desafio juntamente com os atletas.

“Hoje o desafio 99 foi especial ,agradeço ao Inspetor Corassari ao convite e toda Guarda Municipal de Santa Bárbara D Oeste . Fiquei muito feliz e grato por esse tão especial, um ato de atenção de valor imensurável”, disse Palombino.

“Estar em uma ação que possibilita trazer esperança e alegria para o próximo é indescritível, momentos como esse são como combustíveis para dar força para seguirmos avançando”, falou Douglas Robinho.

Segue link da vakinha para ajudar Elbert Palombino comprar prótese

Você pode ajudar via Pix usando a chave:

3395354@vakinha.com.br

