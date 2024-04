Americana sedia Campeonatos Regionais de Natação

Pelo segundo ano consecutivo, a Associação de Natação Americanense (ANA) será sede

de dois Campeonatos Regionais de Natação, um abrangendo desde a categoria Pré-Mirim até a Petiz (6 a 12 anos), e outro que vai da categoria Infantil até a Sênior (13 a 18 anos). Os torneios serão nos dias 13 e 20 de abril. Como um símbolo importante para o incentivo ao esporte local, a Associação está à frente da curadoria da competição comandada pela Federação Aquática Paulista (FAP), sendo responsável por viabilizar projetos de esportes de alto rendimento para jovens atletas. O Campeonato Regional de Natação, que será realizado no Centro Cívico de Americana, conta com o apoio e patrocínio de empresas de diversos segmentos, como Unimed, Danny Cosméticos, Speedo, RythMoon e Digimax.

Dentre as empresas parceiras, a Moneta Comunicação, especializada em assessoria de imprensa e gestão de crise de imagem, fez questão de apoiar o campeonato. “Para nós, é uma honra poder contribuir com uma causa tão importante para a sociedade, que é a conscientização e acessibilidade ao esporte, além do incentivo a jovens atletas’’, explica o CEO da empresa, Adriano Moneta.



Segundo a associação, o patrocínio de organizações e instituições tem como foco viabilizar toda a estrutura dos torneios e os custos envolvidos. “Hoje, o esporte de alto rendimento tem um custo elevado e, infelizmente, nós não conseguimos auxílio integral do poder público, então, sempre subsidiamos esse apoio por meio de projetos e patrocinadores’’, esclarece Ana Karina Dian, mãe de atleta e tesoureira da associação desde 2020.

Neste mesmo cenário, todo o lucro obtido com esses eventos destina-se às despesas das equipes de natação e continuidade do projeto Formando Campeões, para que ele alcance cada vez mais jovens talentos. “Hoje, somos responsáveis por 102 atletas de equipe pré-mirim a júnior, formamos atletas olímpicos, campeões brasileiros e sul-americanos. Nossos apoiadores e patrocinadores nos ajudam de muitas formas mas, sem o apoio externo, a continuidade do próprio projeto fica em xeque”, afirma Ana.



Com 42 provas a serem avaliadas, a projeção do campeonato é receber 1.200 pessoas, incluindo espectadores, comissões técnicas e participantes, sendo 400 atletas por evento, divididos em 35 equipes de todo o Estado de São Paulo. “Estamos nos preparando intensamente, já que os torneios regionais são preparatórios e nos trazem índices para concorrer aos campeonatos nacionais e paulistas”, explica Fábio Henrique Cremonez, coordenador técnico da Associação há oito anos.

Os Campeonatos

Os eventos serão abertos ao público e terão entrada gratuita para todos os interessados em prestigiar as competições. Além das disputas na piscina, o público terá acesso a uma praça de alimentação no local, que contará com barracas e food trucks; além de lojas de produtos oficiais do time de natação americanense para venda, incluindo camisetas, bonés e outros itens.

Serviço:

Datas:

13/04/2024 – Categoria Pré-Mirim a Petiz

20/04/2024- Categoria Infantil a Sênior

Local: Centro Cívico, Rua Sergipe, 250 – Jardim

Colina – Americana/SP

Horário de início: 8:30h

Para mais detalhes sobre os Campeonatos Regionais de Natação em Americana, acesse o site

(https://www.aquaticapaulista.org.br/eventos/?evento=5001).