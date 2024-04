O serviço de substituição dos hidrômetros com mais de cinco anos de uso em Santa Bárbara d’Oeste segue pelo DAE (Departamento de Água e esgoto) local. A troca do aparelho que mede e registra o volume de água consumido não terá nenhum custo para o morador e faz parte das atividades de combate às perdas de água que a Autarquia vem intensificando por meio de diversas ações no município.

Além de uma leitura precisa do consumo, os novos hidrômetros auxiliam na identificação de um possível vazamento não visível que possa estar ocorrendo na parte interna do imóvel, ocorrência que o antigo aparelho não apontaria por conta do desgaste natural das engrenagens afetadas pelo tempo de uso.

Os novos hidrômetros atendem as normativas do Inmetro, que recomenda a troca do aparelho após cinco anos de uso ou caso sua aferição esteja inadequada. Ao todo são 52 mil hidrômetros inseridos no cronograma em todo o município, os quais estão sendo trocados por empresa específica contratada e também por equipes do DAE. Investimento em torno de R$ 5,2 milhões, com recursos próprios e do Fehidro.