Prefeitura termina a instalação do letreiro turístico do calçadão

A Prefeitura concluiu, nesta segunda-feira (2), a implantação do letreiro turístico no calçadão da Praça Basílio Rangel, no Centro de Americana. A pintura da base finalizou a instalação.

Um primeiro letreiro já foi instalado na entrada da cidade, no acesso da Rodovia Anhanguera para a Avenida Antonio Pinto Duarte, como parte da remodelação viária que foi entregue no final de agosto.

LEIA TAMBÉM: Parque com dinossauros gigantes e entrada gratuita é reaberto após reforma

Os letreiros foram idealizados pela equipe da Secretaria de Planejamento. A confecção foi feita em chapa metálica galvanizada e a pintura com tinta automotiva. Na Praça Basílio Rangel, a frase “Eu Americana” foi pintada em dois tons de azul e emoldurada por um coração na cor vermelha, atraindo a atenção das inúmeras pessoas que frequentam o comércio local.

Além da criação de uma identificação visual alinhada com as cores características da cidade, os letreiros em duas vias importantes do município podem se tornar marcos que despertam nas pessoas o desejo de visitá-los e fazer registros fotográficos. Servem, ainda, como pontos de referência e localização.

“O letreiro vem como investimento no centro de Americana com intuito de embelezar, criar identidade e trazer novos visitantes, fomentando o comércio”, salientou o secretário de Planejamento, Diego de Barros Guidolin.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP