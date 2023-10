Crianças da rede municipal ganharão uniformes da prefeitura

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Educação, irá fornecer uniformes escolares gratuitos para todos os alunos da rede municipal de Educação. A abertura da licitação para compra de mais de 12 mil camisetas para os estudantes, desde a creche até o Ensino Fundamental 2, foi publicada no Diário Oficial do Município nesta terça-feira (3).

Essa é a primeira vez em 15 anos que as crianças da rede municipal terão uniformes padronizados de maneira gratuita. A abertura da licitação é a primeira etapa da iniciativa, que prevê o fornecimento do uniforme completo – contendo agasalho, bermuda e short saia – nos próximos anos. Os uniformes em malha terão o brasão de Americana e serão confeccionados em tons de azul, cor presente na bandeira do município.

“É uma alegria muito grande anunciar que todos nossos alunos terão uniformes fornecidos pela Administração. Sabemos da importância de investimentos como este no orçamento doméstico das famílias e o nosso papel, o papel da administração municipal, é facilitar a vida das pessoas”, declarou o prefeito Chico Sardelli.

O vice-prefeito Odir Demarchi citou o planejamento para viabilizar a medida em prol dos estudantes. “A entrega do uniforme escolar sempre foi um sonho da administração Chico e Odir. Agora, com organização financeira e uso responsável dos recursos públicos, estamos aqui concretizando esse plano”, disse.

A retomada da iniciativa após 15 anos foi destacada pelo secretário de Educação, Vinicius Ghizini. “A entrega de uniformes escolares, além de trazer tranquilidade para os familiares, proporciona agilidade na identificação visual dos alunos, o que resulta em maior segurança para nossas crianças. Este é mais um investimento de peso da administração do prefeito Chico Sardelli e do vice Odir Demarchi no incremento da qualidade da Educação de Americana. Tivemos a entrega de materiais escolares, de mochilas e agora, de uniformes para toda a rede”, destacou.

Atualmente, parte das escolas da rede adotam o uso da camiseta, com o nome da unidade escolar, adquirida pelos familiares junto a confecções ou estabelecimentos particulares. Alunos em situação de vulnerabilidade financeira recebem as camisetas mediante o pagamento de um valor simbólico e o restante do custo é complementado pelo CEC (Conselho Escola-Comunidade).

