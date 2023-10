Festival Inflama acontece no domingo 8 em Santa Bárbara

O Festival Inflama acontecerá neste domingo (8) em frente

ao Centro de Atendimento ao Turista e Museu da Imigração de Santa Bárbara d’Oeste. Das 14 às 22 horas, a segunda edição do evento sociocultural contará com exposições de arte, feira, música, gastronomia, flashday de tatuagem e piercing, além de projeções visuais. A entrada solidária é de 1 kg de alimento não perecível.

A line up completa do evento deste ano ficará por conta de Douglas Prado (@do.prado), RAS (@ras.019), Banda Backhome (@backhome_band), Samara Bueno & the Black Wolves (@samarabuenomusic), Banda Earlier (@earlieroficial) e Maracatu Estação Quilombo (@estacaoquilombo). O flashday de tatuagem por Letícia Pereira (@leticiap.tattoo) e Rafael Martins (@rafamartinstattoo) e piercing pela mãos de Helena Bardou (@ahelenapiercer).

Leia + sobre Famosos, artes e música

A edição terá também com participação dos expositores: Nicole Cordenonsi (@nicolices), Renan Silva (@vida_torta), Amanda Mota Pimenta (@clorofilaplantas), Diógenes Moura Severo Santos (@dioorgenesmoura), Alan Alves (@malvesbiojoias), Larissa Mori (@lalamori.art), Gabriel Bugola (@use.kinomo), Fabiana Arcas (@brecho019_), Ricardo Francischangelis (@ricamgbs / @ssshhhnnn / @maguerbes), Sergio Barbosa Junior (@rootsanato_), Vanessa Poço (@vanpoco), Mariele Rogatto (@flordesurya), Vitória Gouvêa (@brownie.dadeusa), Julia Silva (@_jscampos), Lyvia Almeida Julio (@etniascrochet), Alexandre Boaretto (@alexandre_augusto_art), Gabrielle Maria Ferreira Pinto (@gabs.maria), Isabela Pereira da Silva (@vassoura.debruxa), Matheus de Gaspari (@uid.shop), Luiza Pinheiro (@luxcristallina), Juliana Oliveira (@brechomora) e Isabella dos Santos (@ladyy_brisa).

Serviço:

2º Festival Inflama

Neste domingo (8), das 14 às 22 horas

Local: Centro de Memórias e Museu | Rua João Lino, 362, Centro, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Entrada solidária: 1 kg de alimento não perecível

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP