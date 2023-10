O vereador de Americana Juninho Dias (MDB) protocolou, na Câmara Municipal, um requerimento em regime de urgência em que questiona o resultado do Conselho Tutelar. A eleição aconteceu no último domingo.

No documento, o parlamentar faz 10 perguntas. Juninho pergunta sobre a publicidade dada ao processo eleitoral do Conselho, a mudança do edital por mais de uma vez, o remanejamento dos locais de votação, as utilização de cédulas de papel sendo que urnas eletrônicas foram disponibilizadas, nomes de candidatos supostamente não encontrados no sistema e quantos votos em cédulas foram feitos.

Além desses questionamentos, Juninho também pergunta se já houve estudos para o aumento do número de conselheiros e se o número de funcionários no local é suficiente para a demanda. Para encerrar, Juninho ainda pergunta quantos casos estão “em atendimento” no Conselho Tutelar e quantos aguardam atendimento.

Juninho apoiou publicamente o candidato Thiago Colombo para o Conselho Tutelar. Thiago ficou como 1º suplente após ter recebido 642 votos.

