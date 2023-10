Veja os 5 eleitos do Conselho Tutelar Americana

Ao todo, 7.340 americanenses foram às urnas fortalecer a democracia e eleger aqueles que serão responsáveis por cuidar de se fazer valer o Estatuto da Criança e do Adolescente.

Abaixo os eleitos este domingo.

Rita Lima (reeleição) fez 1.068 votos.

Rodrigo Miletta (reeleição) fez 974 votos

Renata Fagionatto (1a eleição) 878 votos

Aline Martins da Silva (1a eleição) 857 votos

Renan Rodrigo da Silva (1a eleição) 695 votos

Leia + sobre política regional

Ficaram de fora (vão pra suplência) Pedro Gatti (tentava reeleição), Mêncio Mafra, Thiago Colombo, Camila Sanches Santana, Daniele de Freitas Franco, Lídia Maria Rodrigues, Rosane Ramos Bassan e Luciana Rebouças.

A 1a suplência fica com Thiago Colombo e a segunda suplência com Daniele de Freitas Franco.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP