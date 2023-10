Santa Bárbara elegeu, neste domingo, seus 5 conselheiros tutelares. A candidata mais votada, Nega Cantinho, recebeu 1017 votos e a menos votada, Nair Natalin, recebeu 502. Além dos titulares, 5 suplentes também foram definidos. Veja a lista completa:

Nega Cantinho 1017

Rafaela Dantas 926

Rodrigo Brito 779

Roberio 562

Nair Natalin 502

SUPLENTES:

Carlinhos Sartori 490

Elidia Paixão 436

Everaldo Vieira 416

Adriana Evelino 403

Simone Costa 280

