O tráfico de drogas sofreu 2 derrotas este final de semana

para agentes da Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste. Foram quase R$ 1 mil do comércio ilegal recuperados, além de drogas que ainda estavam para a venda. Os casos foram no conjunto Roberto Romano no final da noite do sábado. Um homem foi detido e R$ 960 recuperados.

O segundo caso foi no jardim Santa Fé e apenas R$ 20 foram recuperados. Nesse casa um homem também foi detido.

Abaixo a descrição dos dois feitas pelos GMs

GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Santa Bárbara D’oeste-Sp

APOIO TÁTICO 04

GCM JOSÉ

GCM VILLALON

GCM GABRIEL

DATA: 27/09/23

HORA: 23:33

LOCAL: RUA REVERENDO JOÂO F. PIRES BLOCO 105 COHAB R. ROMANO.

TRÁFICO DE DROGAS

Durante patrulhamento, está equipe tática visualizou ao final da rua G.P.R 30 anos de idade que portava uma pochete, este que ao notar a aproximação da equipe se evadiu em desabalada carreira sendo acompanhado e detido tentando acessar o referido bloco, submetido a busca pessoal foi localizado no bolso de sua bermuda:

– R$ 960,00

Já no interior da pochete:

– 62 eppendorfs de cocaína (2 kits).

Diante dos fatos G. Foi conduzido até o plantão policial onde os fatos foram narrados a autoridade presente que ratificou a prisão do indivíduo por tráfico de drogas conforme Art°33 da lei 11.343/06 permanecendo o mesmo a disposição da Justiça.

GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Santa Bárbara D’oeste-Sp

APOIO TÁTICO 03

SUB. INSP. FIRMINO

GCM VILLALON

GCM ANDRADE

GCM FERNANDO

DATA: 01/10/23

HORA: 16:45

LOCAL: RUA TIAGO A. DOS SANTOS N°19 JD. SANTA FÉ.

TRÁFICO DE DROGAS

Durante patrulhamento, está equipe tática ao acessar o local acima descrito, visualizamos D. R.M 24 anos de idade, este que ao notar a aproximação da equipe rapidamente virou de costas debruçando sobre um veículo estacionado, foi então submetido a busca pessoal e localizado em sua mão:

– 30 porções de maconha

– 07 eppendorfs de cocaína

– R$ 20,00

Diante dos fatos o indivíduo foi conduzido até o plantão policial onde os fatos foram narrados a autoridade ali presente que ratificou a prisão de D. Por tráfico de drogas conforme Art°33 da lei 11.343/06 permanecendo o mesmo a disposição da Justiça.

