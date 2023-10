Parque com dinossauros gigantes e entrada gratuita é reaberto após reforma

Os interessados em visitar o Parque Rocha Moutonnée e ver os dinossauros gigantes já podem realizar o agendamento. A visitação é gratuita e deve ser agendada pelo site da Prefeitura (www.salto.sp.gov.br), ou presencialmente no Centro de Atendimento ao Turista (CAT), localizado no Pavilhão das Artes, ou no Atende Fácil, na Rua José Revel, 270.

A Prefeitura de Salto ressalta que o agendamento é primordial nesse momento de grande expectativa com a reabertura desse espaço, garantindo assim o conforto e segurança de todos. Além disso, o passeio será guiado por monitores em grupos determinados em cada horário.

INVESTIMENTOS

Para a reabertura do Parque Rocha Moutonnée, a Prefeitura de Salto investiu cerca de R$ 1,5 milhão. Dentre os principais objetivos estava o de garantir acessibilidade aos visitantes e, por isso, rampas foram construídas em todo o parque, permitindo a visitação de todos, em todos os espaços.

Além disso, o parque também recebeu playground, espaços lúdicos para fotos, novas fachadas, restauração das réplicas de dinossauros existentes, que se encontravam quebradas, e criação e instalação de 04 novas réplicas, com destaque para o Tricerátops de mais de sete metros, e o Braquiossauro de quinze metros de altura, já considerado uma das maiores réplicas do país. Outra atração é a Caverna dos Hominídeos, que conta a história dos primeiros homens que habitaram o nosso planeta.

Vale ainda citar a modernização das 09 réplicas de dinossauros, que ganharam nova pintura com o chamado “efeito Monalisa” nos olhos, que dá a sensação de que as esculturas estão olhando sempre para nós e acompanhando nossos passos. As restaurações foram feitas pelo artista Bruno Rivaben.

LEIA TAMBÉM: Hopi Hari terá entrada gratuita para até 12 anos no Dia das Crianças

Entre as melhorias estão ainda:

– Cobertura da portaria e controle de visitantes através de catracas;

– Iluminação especial em diferentes espaços do parque (dinossauros, por exemplo);

– Nova Sinalização e placas informativas;

– Caminhos até o território dos dinossauros com pisos intertravados;

– Caverna de entrada do território dos dinossauros;

– Tratamento nas peles dos antigos dinossauros com semelhança aos novos;

– Sistema de oxigenação do Lago, dando uma impressão de vida aquática da era dos dinossauros

–

Horários: de terça-feira a domingo das 8h30min às 16h30min.

Onde: Rodovia Rocha Moutonnée, S/n, Salto de São José – Salto-SP.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP