Agosto. Hotelaria da RMC tem saldo positivo de empregos

A hotelaria (alojamento) da Região Metropolitana de Campinas (RMC)

teve saldo positivo na geração de empregos no mês de agosto. Segundo os dados do Novo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) divulgados nesta segunda-feira (1º), o setor contabilizou 38 admissões, contra 22 demissões, com saldo de 16 postos gerados no mês de agosto.

O presidente do Campinas e Região Convention & Visitours Bureau (CRC&VB Visite Campinas), Vanderlei Costa, explica que o saldo positivo já era esperado, refletindo o crescimento do setor com o número expressivo de eventos corporativos e shows em diversas regiões. “Embora seja uma quantidade baixa, abaixo do montante de julho (47), o saldo é significativo e tende a se manter ou aumentar até dezembro”.

Ele lembra que os hotéis da região enfrentam dificuldade para preencher as vagas pela falta de mão de obra qualificada. “os estabelecimentos têm vagas abertas, mas não consegue preenche-las”. Afirma. “Tanto que a Secretaria de Turismo do Estado anunciou a criação de um curso de preparação de pessoas para a nossa região, com início nos próximos dias.”

Outro dado importante apontado por ele é de que a Região Administrativa de Campinas lidera investimentos em turismo e lazer no interior do Estado neste ano, segundo o Piesp (Pesquisa de Investimentos Anunciados no Estado de São Paulo), da Fundação Seade. As cidades que compõem a região administrativa somam R$ 717 milhões em investimentos neste ano, de janeiro a agosto, o que representa a maior fatia do interior.

Os dados da Rede Vitória Hotéis reforçam o otimismo do presidente da entidade. Os cinco hotéis do grupo localizados em Campinas, Indaiatuba e Paulínia contrataram 40 funcionários no acumulado do primeiro semestre para dar conta da alta demanda no setor hoteleiro.

Outro grande grupo da região, o Royal Palm Plaza, também anunciou no final da semana passada a contratação de 50 vagas imediatas para suas unidades de Campinas.

