Sumaré. Welington se destaca na pesquisa espontânea

O ex-vereador e ex-secretário de Sumaré Welington da Farmácia

se destacou na pesquisa espontânea feita pela Memento para o NovoMomento no mês passado. O empresário Gabriel Tigrão (Cidadania) também pontuou no levantamento que apresenta pergunta aberta para os eleitores.

O resultado traz que mais de 80% dos eleitores ainda não definiram quem pode vir a ser seu candidato na eleição do ano que vem. Na corrida com disco (estimulada), quem lidera é o vice-prefeito Henrique do Paraíso (Republicano), seguido pelo vereador William Souza (PT).

Sumaré vai ter segundo turno no ano que vem e também vai ser a única cidade da região sem a reeleição do atual prefeito. A princípio, vai ser a corrida mais aberta da região com a novidade dos dois turnos.

A pesquisa ouviu 520 pessoas em 4 regiões da cidade no dia 15 de setembro. A margem de erro do levantamento foi de 2,5% para mais ou para menos.

PROBLEMA WELINGTON E JUSTIÇA- No ano passado, o GAECO fez uma operação que cumpriu 4 mandados de busca e apreensão na casa e na farmácia do então secretário de governo Welington da Farmácia, apreendeu aproximadamente R$157 mil reais.

A princípio, segundo o promotor de justiça do GAECO, Rodrigo Lopes, as investigações eram acerca de exigências de pagamentos em troca de liberação de alvarás. Foram apreendidos também documentos, computadores e pendrives, que serão objetos de análise. As investigações passaram a se concentrar apenas no ex-secretário, que também comandava à época a secretaria municipal de obras.

WF caiu do cargo logo após a operação e não mais voltou para o governo. O resultado da pesquisa indica que ele tem se movimentado bastantes nos bastidores para manter acesa sua força política para o pleito do ano que vem.

