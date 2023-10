Metas de adoção de veículos elétricos são inatingíveis

Metas pros elétricos- Uma nova pesquisa global encomendada

pela ABB Robótica e pela principal publicação do setor automotivo, Automotive Manufacturing Solutions, revelou que mais da metade (59%) das empresas acredita que a mudança para a produção de veículos puramente elétricos não é viável dentro dos prazos legislativos atuais. Os entrevistados destacaram os desafios de adaptação a uma nova cadeia de suprimento de baterias, preocupações com os altos níveis de investimento de capital necessários, escassez de matérias-primas, infraestrutura adequada e falta de capacidade de rede.

Embora 28% tenham expressado a opinião de que os prazos eram alcançáveis, eles também indicaram que haveria desafios significativos, enquanto 18% acreditavam que as metas atuais nunca seriam atingidas. Apenas 11% acreditavam que todas as metas regionais para a adoção de VEs até 2030-2040 eram realistas.

“A indústria automotiva está ciente das pressões e dificuldades envolvidas no cumprimento dos cronogramas regionais propostos para atingir a produção total de veículos elétricos”, disse Joerg Reger, diretor global da linha de negócios automotivos da ABB Robótica.

“A automação é fundamental para tornar a produção mais resiliente, eficiente e rápida para atingir essas metas, e é por isso que estamos observando uma alta demanda por nossos robôs especializados em montagem de ‘powertrain’ de veículos elétricos. Essas soluções reduzem radicalmente os tempos de desenvolvimento, melhoram a flexibilidade, simplificam ainda mais o processo de produção e, por fim, reduzem os custos de fabricação.”

A pesquisa também destacou os desafios envolvidos na adaptação a uma nova cadeia de suprimento de baterias, citada como uma barreira importante por 19% dos entrevistados, enquanto 16% estavam preocupados com os altos níveis de investimento de capital necessários. A escassez de matérias-primas, a infraestrutura adequada e a falta de capacidade da rede elétrica também estavam no topo da lista de problemas a serem resolvidos. Por outro lado, a falta de infraestrutura de carregamento foi citada como a maior restrição à adoção de VEs por mais de um quarto (26%) dos entrevistados, enquanto 17% destacaram os altos preços dos veículos como a principal barreira ao crescimento dos VEs.

A ABB Robótica continua a liderar o desenvolvimento e a implementação de células de produção flexíveis e modulares que são conectadas digitalmente e em rede, e atendidas por robôs móveis autônomos inteligentes.

Esse nível mais alto de automação flexível oferece uma solução para a escassez de mão de obra e pode ser ampliado ou reduzido, dependendo da demanda por um veículo específico, ou reimplantado em uma fábrica, evitando a necessidade de gastos significativos de capital.

Quando se trata de implementação, o software de programação e simulação RobotStudio da ABB evita qualquer interrupção na produção, permitindo que os usuários criem, testem e refinem a configuração de seus robôs virtualmente, antes que um único robô seja implantado. O modelo de manufatura flexível torna a produção mais resiliente, eficiente e rápida, e dá suporte aos clientes do setor automotivo que atualmente estão introduzindo mais trens de força para veículos elétricos juntamente com a produção de motores de combustão interna.

“A pesquisa confirma os desafios do setor automotivo – que a fabricação está sob pressão e as cadeias de suprimentos interrompidas estão sob considerável pressão”, disse Daniel Harrison, analista automotivo da Automotive Manufacturing Solutions.

“É provável que esse seja o ‘novo nunca normal’, o que representa desafios consideráveis para a rapidez com que o setor pode fazer a transição para a eletrificação e também para metas mais amplas de sustentabilidade da produção, especialmente durante um período de grande incerteza econômica. Além disso, dentro desse contexto, os desafios permanecem na disponibilidade e no custo da mão de obra e na rapidez com que as grandes forças de trabalho podem ser requalificadas.”

Fabricação sustentável, uma perspectiva mais positiva

Quando questionados sobre o fornecimento de manufatura sustentável, os líderes do setor foram mais positivos, com 80% prevendo que a sustentabilidade é alcançável. Apenas 4% achavam que isso não seria possível.

Dos pesquisados, apenas os americanos (16%) consideraram que a conformidade regulamentar era um obstáculo importante (em comparação com 7% na Europa e apenas 5% na Ásia). No entanto, quase um quarto (24%) de todos os entrevistados sugeriu que o alto investimento de capital necessário era o principal desafio para se obter uma produção sustentável. Com os robôs se tornando cada vez mais fáceis de acessar, integrar e usar – especialmente com o desenvolvimento de robôs colaborativos e softwares como o RobotStudio da ABB, que torna o planejamento e a programação mais rápidos e mais eficientes – a automação será o principal facilitador para a produção sustentável.

A pesquisa da ABB inclui cerca de 600 especialistas globais do setor, de fabricantes de veículos e suprimentos em todos os níveis de gerenciamento, engenharia e outros profissionais importantes em todo o mundo automotivo. Leia mais e faça o download da Pesquisa de Perspectivas de Produção Automotiva da ABB & AMS e dos infográficos aqui, materiais em inglês.

