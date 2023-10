EUA selecionam brasileiras para receber capital semente

Brasileiras nos EUA- A Embaixada e Consulados dos Estados Unidos no Brasil,

em parceria com o Grupo +Unidos, selecionaram três empreendedoras brasileiras para receber um capital semente. A escolha ocorreu durante o evento de encerramento da terceira edição do programa de empreendedorismo e empoderamento feminino (AWE, sigla em inglês para Academy for Women Entrepreneurs), que aconteceu neste mês, em São Paulo. As vencedoras fazem parte do grupo de 90 mulheres de 25 estados brasileiros participantes do Programa AWE de 2023.

A vencedora, Ana Nascimento (RJ), do projeto Pretas na Ciência, recebeu um capital investimento semente de R$ 17 mil. Karoline Kuhn Crizel (RS), do Studio Kuhn, ficou em segundo lugar e capitalizou R$ 12 mil para alavancar seu negócio. A terceira colocação, ocupada por Anna Karolina de Sousa Bernardes (MG), do projeto Uai Português, ganhou R$ 8 mil para investir em sua empresa.

O evento contou com a participação da embaixadora dos EUA no Brasil, Elizabeth Frawley Bagley, da empresária Monique Evelle, da CEO da Rede Mulher Empreendedora, Célia Kano e de representantes do Sebrae, Amazon, PNUD e empresas associadas ao Grupo +Unidos.

O empreendedorismo e o empoderamento feminino integram a política e os programas bilaterais entre Brasil e Estados Unidos. Ao buscarem oportunidades de fortalecimento do seu potencial econômico, as mulheres contribuem positivamente para maior estabilidade, segurança e prosperidade em suas respectivas comunidades e sociedades.

A AWE é um programa do Departamento de Estado dos EUA que já permitiu que cerca de 25.000 mulheres em 80 países. A iniciativa, trazida pela Embaixada e Consulados dos EUA no Brasil em 2021, é implementada pelo Grupo +Unidos e tem o apoio pedagógico da startup social Somos Todas Marias – conta com ações de educação empresarial, auxiliando as participantes a adquirirem formação em estratégias mercadológicas para alavancar o potencial econômico de seus negócios, e mentorias com profissionais especializadas do mercado. Em 2023, a AWE formou 90 mulheres das cinco regiões do Brasil, representando 24 estados e o Distrito Federal.

Sobre o Grupo +Unidos:

O Grupo +Unidos é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos. A instituição nasceu em 2008, visando estabelecer a conexão entre empresas, poder público e missão diplomática americana para ampliação de oportunidades para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Fomenta o investimento social privado colaborativo para apoiar iniciativas voltadas à educação, empregabilidade e formação tecnológica com foco no desenvolvimento socioeconômico sustentável.

Para mais informações, acesse: www.maisunidos.org

