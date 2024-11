As primeiras damas terão um espaço de destaque durante o “1º Encontro Municipalista de Prefeitos e Prefeitas Eleitos do Estado de São Paulo”, uma realização da Associação Paulista de Municípios – APM com correalização da União dos Vereadores do Estado de São Paulo – UVESP e patrocínio master da Caixa Econômica Federal. O evento acontecerá nos dias 18 e 19 na sede do Instituto Agronômico de Campinas (IAC).

Além da agenda principal, com a presença de autoridades e palestras, o evento contará com uma programação especial dedicada às primeiras damas, prefeitas, vice-prefeitas, funcionárias municipais e mulheres que atuam na política e no social. A programação foi organizada pela APM Mulheres em parceria com a Associação das Primeiras Damas do Estado de São Paulo (APDESP) e a Associação das Prefeitas e Vice-prefeitas do Estado de São Paulo (APVPESP).

Programação Mulheres em Ação

A programação para as mulheres começa no dia 18 de novembro às 10h, quando o evento “Mulheres em Ação” será lançado, reunindo lideranças femininas de destaque. A mesa de abertura contará com a presença de Dalva Christofoletti (APM), Luana Pocay (APDESP), Rute Almeida (APVPESP), Silvia Melo (UVESP), Maria Teresinha de Jesus Pedrosa, Ana Karin (APM Mulher) e Vandercleya Moro (Secretária de Desenvolvimento e Assistência Social, de Campinas), além de deputadas e demais autoridades.

Destaques do Primeiro Dia

Após a abertura, Luana Pocay conduzirá a palestra “Sou Primeira Dama, e agora?”, abordando o papel transformador das primeiras damas na política e suas oportunidades de ação social. À tarde, Ana Karin liderará uma sessão de integração e troca de experiências voltada para o avanço de políticas públicas voltadas para as mulheres. A diretora de Relações Públicas da APM, Dalva Christofoletti, abordará temas de liderança e comunicação, enquanto Viviane Barros, de Ourinhos, tratará do papel fundamental da assistência social nos municípios.

Segundo Dia: Saúde, Tecnologia e Empoderamento

No dia 19, a programação começa com uma palestra sobre o uso da ciência e tecnologia para o equilíbrio emocional, com a hipnoterapeuta Fernanda Alfonso. Às 10h, o evento “Rio Claro Delas” trará histórias inspiradoras de liderança feminina. A manhã será encerrada com Marta Lívia Suplicy, da FIESP, que abordará projetos voltados ao empoderamento feminino e geração de renda.

Durante a tarde, lideranças femininas discutirão temas como o papel das mulheres no municipalismo e a saúde da mulher, incluindo estratégias para equilibrar a vida pública e pessoal. O encerramento contará com uma reflexão sobre a importância de cuidar da própria saúde e temas como a gravidez na adolescência, abordado pela Dra. Daniela Castanho.

Para a Coordenadora da Programação, Dalva Christofoletti, os temas foram pensados para valorizar e trazer conteúdo para as novas primeiras primeiras-damas em seus municípios. “A programação dedicada às primeiras damas, prefeitas, vice-prefeitas e mulheres de ação pública é uma oportunidade única de capacitação, troca de experiências e fortalecimento de redes de apoio, essenciais para enfrentar os desafios da gestão pública. Pensamos com muito carinho nesta programação, para que as mulheres se sintam acolhidas e sabiam que podem contar conosco, na APM, em todos os momentos”.

Já a ex-prefeita de Cruzeiro e Diretora da APM Ana Karin, acredita que o evento marca um passo significativo para fortalecer a presença e a liderança feminina no cenário político e social dos municípios paulistas. “O encontro valoriza o papel transformador da mulher, não apenas como gestora, mas como agente de mudança em suas comunidades, promovendo políticas inclusivas e sustentáveis. Ao unir essas lideranças femininas, reforçamos a importância da solidariedade e da cooperação na construção de um futuro mais justo e igualitário para todos”, disse.

18 de Novembro – Segunda-feira

🔹9h – Abertura Oficial do Evento (Palco Principal)

🔹10h – Abertura do Evento Mulheres em Ação – 3º andar

🔸Mesa de Abertura:

– Dalva Christofoletti – Diretora de Relações Públicas da APM

– Luana Pocay – Presidente da Associação das 1ª Damas do Estado de São Paulo (APDESP)

– ⁠Rute Almeida – Presidente da Associação das Prefeitas e Vice-prefeitas do Estado de São Paulo (APVPESP)

– Silvia Melo – Presidente Executiva da União dos Vereadores do Estado de São Paulo (UVESP)

– Maria Teresinha de Jesus Pedrosa – Prefeita de São João da Boa Vista

– ⁠Ana Karin – Presidente do Instituto Mulheres Solidárias e Diretora da APM, APDESP e APVPESP

– ⁠Vandercleya Moro – Secretária de Ação Social da Prefeitura de Campinas

– ⁠Deputadas Federais, Deputadas Estaduais e demais Autoridades Municipais, Estaduais e Federais.

🔹11h – Sou Primeira Dama, e agora?

🔸 Luana Pocay – Presidente da Associação das 1ª Damas do Estado de São Paulo (APDESP)

🟥 ALMOÇO 🟥

🔹14h – Encontros, Troca de Experiências e Integração para Avanços de Políticas Publicas da Mulher

🔸Ana Karin – Presidente do Instituto Mulheres Solidárias e Diretora da APM, APDESP e APVPESP

🔹15h – Comunicação, Relações Humanas e Liderança

🔸 Dalva Christofoletti Paes da Silva – Diretora de Relações Públicas da APM

🔹16h – Assistência Social como Braço Forte do Fundo de Solidariedade

🔸Viviane Barros – Secretária de Assistência e Desenvolvimento Social de Ourinhos e servidora pública há mais de 20 anos

19 de Novembro – Terça-feira – Auditório 3º andar

🔹9h30 – A Ciência e a Tecnologia como recursos para o Equilíbrio Emocional

Hipnoterapeuta Fernanda Alfonso

🔹10h – RIO CLARO DELAS

Maria do Carmo Guilherme Vice-Prefeita Eleita de Rio Claro gestão 2025/2028, Sindy Salla Sá de Souza e Zenilda Silverio da Silva.

🔹11h – Empoderamento e Geração de Renda para Mulheres: Projetos Transformadores

🔸Marta Lívia Suplicy – Presidente do Conselho Superior da Mulher da FIESP (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo) e Presidente da Virada Feminina Nacional

🟥 ALMOÇO 🟥

🔹14h00 Mulheres Municipalistas – Auditório Térro

🔸Dra. Vanessa Therezinha Souza Almeida – Procuradoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo

🔸Silvia Melo – Presidente Executiva da UVESP

🔸Valeria Bolsonaro – Secretária de Política para Mulheres do Estado de São Paulo

Dalva Christofoletti – Coordenadora da Programação e Diretora de Relações Públicas da APM

🔹15h30 – Saúde da Mulher: Auditório 3º andar

Cuidar de Si para Cuidar de Todos – Como Equilibrar a Vida Pública e Pessoal

Prefeita de Caiuá – Rute Almeida – Presidente da Associação das Prefeitas e Vice-prefeitas do Estado de São Paulo (APVPES) e

Gravidez na Adolescência- Dra. Daniela Castanho, médica ginecologista.

🔹17h00 – ENCERRAMENTO

