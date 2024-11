O Santos ergueu a taça do Brasileirão Série B Betnacional, neste domingo (17), com direito à muita festa, na Vila Belmiro, em Santos. A celebração pela conquista ocorreu logo após a derrota para o CRB-AL por 2 a 0, com gols de Facundo Labandeira e Kleiton, pela 37ª rodada. Campeã da competição desde esse sábado (16), a partir do empate do Novorizontino-SP com o Paysandu, a torcida santista esgotou os ingressos e lotou o Alçapão com cerca de 16 mil pessoas.

Com o resultado da partida entre paulistas e paraenses, o clube santista, antes mesmo de jogar, garantiu o título, pois não pode mais ser alcançado. Tinha 68 pontos contra 64 de Mirassol e Novorizontino, que têm apenas mais um jogo a disputar e conseguem chegar apenas a 67 pontos. Diante do revés para os alagoanos, o Alvinegro Praiano manteve os 68 pontos, com 20 vitórias, oito derrotas, nove empates, 56 gols marcados e 30 sofridos.

Santos ergueu a taça do Brasileirão Série B BetnacionalCréditos: Staff Images/CBF

Retorno DA LENDÁRIA 10

No minuto 10, a partida foi paralisada para a oficialização do retorno do número 10, que não foi utilizado pelo Santos ao longo da disputa da Série B. O capitão santista, Diego Pituca, pegou a camisa e a mostrou à Vila Belmiro, que aplaudiu e se emocionou com a homenagem ao maior jogador de todos os tempos. Até jogadores do CRB reverenciaram o momento.

Camisa 10 de Pelé voltará a ser usada pelo Santos na Série A de 2025Créditos: Staff Images/CBF

FESTA SANTISTA

Muito antes de a bola rolar, os torcedores já se aglomeravam nos arredores da Vila Belmiro. A estátua de Zito, ídolo santista e bicampeão mundial pela Seleção Brasileira nas Copas de 1958 e 1962, já apontava em direção ao estádio, avisando o lugar onde todo santista deveria estar para comemorar o título.

Comemoração do Santos pelo título do Brasileirão Série B BetnacionalCréditos: Staff Images/CBF

Nas ruas e nos bares que contornam o Estádio Urbano Caldeira, predominavam incontáveis faixas, bandeiras e quadros em alusão à vitoriosa história do Santos e à grandeza de um clube bicampeão mundial, tricampeão da Libertadores e responsável por revelar o maior atleta de todos os tempos: o Pelé. O Rei é um dos inúmeros craques que passaram pelo clube, ao lado de Pepe, Zito, Clodoaldo, Coutinho, Carlos Alberto Torres, Neymar, Gilmar, Manga, Jair Rosa Pinto, entre outros.

O clima do Estádio Urbano Caldeira era festivo, de festejo pelo retorno do Santos à elite do futebol brasileiro. Nas arquibancadas, assim que o árbitro Ramon Abatti Abel apitou o início do duelo, ecoaram cânticos de incentivo para que o Santos conquistasse a última vitória em casa. Não foi possível, porém, diante do ímpeto do CRB de se afastar da zona de rebaixamento.

