Novembro Azul da Unacon terá atividades a partir da próxima segunda-feira

A Unacon (Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia) de Americana promove, entre os dias 18 e 28 deste mês, ações relacionadas ao Novembro Azul, campanha de conscientização e enfrentamento ao câncer de próstata. No centro oncológico, haverá rodas de conversa, palestra, apresentação musical e outras atividades envolvendo usuários da unidade e funcionários.

Na próxima segunda-feira (18), às 9h, haverá um bate-papo com pacientes da unidade sobre a importância da terapia nutricional no processo de tratamento do câncer de próstata. A atividade será apresentada pelas nutricionistas oncológicas Andréia Rissati e Valeska Zanetti, que também produziram uma cartilha com informações sobre a doença – sinais e sintomas, fatores de risco, formas de prevenção e o papel da alimentação saudável – que será distribuída aos pacientes da Unacon ao longo do mês.

No dia 22, será a vez do médico Adolfo Scherr, oncologista e responsável técnico da Unacon, ministrar uma palestra explicando o que é o câncer de próstata, seus sinais e sintomas e como é feito o tratamento clínico da doença.

Segundo o Ministério da Saúde, até 2025 o Brasil deve registrar mais 700 mil novos casos de câncer de próstata. De acordo com levantamento da Sociedade Brasileira de Urologia (SBU), no ano passado a neoplasia causou 17.093 óbitos no País, o equivalente a 47 mortes por dia. A doença é o segundo tipo de câncer mais incidente entre os homens, atrás somente dos tumores de pele não melanoma.

A coordenadora da Unacon, Raquel Cordeiro, enfatiza que “o Novembro Azul é mais do que uma ação global de saúde, é uma convocação para que todos fiquem atentos às formas de prevenção e detecção precoce desta doença, que é o segundo tipo de câncer mais frequente entre os homens”.

“Essas ações visam promover não apenas a prevenção do câncer de próstata, mas chamar a atenção dos homens sobre o cuidado com a sua saúde de forma integral. A Unacon está comprometida em orientar e conscientizar usuários, acompanhantes e profissionais em geral, se mobilizando nessa importante campanha”, ressalta o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

No dia 25, a programação do Novembro Azul será levada ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em evento que ocorrerá durante a manhã no Jardim Terapêutico voltado para colaboradores e pacientes. Neste dia, além de falar sobre o câncer de próstata, o urologista Saulo Cavalieri e membros da equipe multidisciplinar da Unacon vão explicar como funcionam os serviços oferecidos na unidade oncológica. No final da atividade, os cães-terapeutas do projeto Patas Solidárias farão uma aparição para interagir com os participantes.

O encerramento da programação do Novembro Azul será na manhã do dia 28, com a realização de um café da manhã e música ao vivo na Unacon.

A Unacon é administrada pela organização social Santa Casa de Misericórdia de Chavantes (SCMC), por meio de gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP