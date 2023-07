Professora aposentada leva R$1 milhão da Nota Fiscal Paulista

Professora sortuda levou R$ 1 milhão

Mais um cheque simbólico do sorteio da Nota Fiscal Paulista foi entregue ao premiado com R$ 1 milhão. Neste caso, trata-se de premiada – uma professora aposentada de 75 anos, moradora de São Paulo.

“Esse prêmio chegou em boa hora. Penso em ajudar os filhos, os estudos dos netos e pessoas que sempre apoiaram a minha família, além de entidades que já colaboro”, disse a sortuda durante a cerimônia realizada nesta sexta-feira (30), na sede da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (Sefaz-SP).

Além de citar, ainda, o desejo de fazer viagens com o prêmio, a aposentada disse que não entendia o fato das pessoas não pedirem a inclusão do CPF durante as compras. “Sempre pedi e o milagre chegou”, comemorou.

A solenidade foi conduzida por Paulo Pacello, coordenador adjunto de Fiscalização, Cobrança, Arrecadação, Inteligência de dados e Atendimento (CFIS). “O programa Nota Fiscal Paulista é uma forma de entregar recursos a quem precisa. A equipe está toda empenhada em fazer o melhor possível”, destacou Pacello. “Percebemos que a destinação dada aos recursos faz a diferença na vida de muitas pessoas”, completou.

Realizado em junho, o sorteio nº 175 premiou também cinco entidades filantrópicas do Estado que estão cadastradas no programa. Receberam os cheques simbólicos de R$ 100 mil os representantes da Casa da Criança Betinho (São Paulo), da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Itapira), da Associação Lar São Francisco de Assis (Jaci), da Associação Mão Amiga (Franca) e da Juventude Criativa (Marília).

Situada na Vila Carrão, em São Paulo, a Casa da Criança Betinho concorreu com 42 mil bilhetes. Os recursos do programa serão destinados à assistência de 72 crianças com paralisia cerebral.

Com 22 mil bilhetes neste sorteio, a Apae de Itapira atende cerca de 300 crianças com necessidades especiais, sobretudo com equoterapia, hidroterapia, nutrição e terapia ocupacional. No ano passado, foram mais de 21,7 mil atendimentos individuais. O prêmio será usado para ampliar a quadra poliesportiva e troca de portas.

Fundada há 38 anos, Associação Lar São Francisco de Assis, de Jaci, é referência na administração de empreendimentos da área da saúde. Nesses anos de caminhada, mais de 40 mil dependentes químicos foram atendidos nos ambulatórios espalhados pelo Estado. No sorteio, concorreu com 59,3 mil bilhetes eletrônicos. Ampliação de leitos está entre as benfeitorias que serão proporcionadas pelo prêmio de R$ 100 mil.

Associação Mão Amiga, que teve um dos seus 14 mil bilhetes sorteados, atua em Franca. Sua missão é contribuir para a prevenção e recuperação de dependentes químicos. Os recursos da Nota Fiscal Paulista serão usados na distribuição de material educativo.

Fundada em setembro de 1942, a Juventude Criativa é uma instituição de Marília, com atuação no amparo às crianças e aos adolescentes de famílias de baixa renda, no contraturno escolar. Concorreu com 55,6 mil bilhetes e usará o prêmio em reformas e custeio.

Na extração de junho da Nota Fiscal Paulista concorreram os cadastrados que efetuaram compras em fevereiro de 2023 e solicitaram a inclusão do CPF/CNPJ no documento fiscal. Foram ainda sorteados 10 prêmios de R$ 100 mil, 15 de R$ 50 mil, 20 de R$ 10 mil, 50 de R$ 5 mil e 500 prêmios de R$ 1 mil. Outras 50 instituições foram sorteadas com prêmios de R$ 10 mil, somando o valor de R$ 1 milhão.

No total foram sorteados 655 prêmios que somam R$ 6,7 milhões. Consumidores de todo o país podem participar do programa, basta indicar seu CPF nos documentos fiscais emitidos por comércios paulistas participantes da Nota Fiscal Paulista. Para concorrer aos sorteios e ter acesso aos créditos é só se cadastrar no programa, saiba como.

Sobre o programa Nota Fiscal Paulista

A Nota Fiscal Paulista, criada em outubro de 2007, integra o Programa de Estímulo à Cidadania Fiscal do Governo do Estado de São Paulo e reduz, de fato, a carga tributária individual dos cidadãos, que recebem créditos ao efetuar compras de mercadorias em São Paulo.

O sistema distribui até 30% do ICMS efetivamente recolhido pelos estabelecimentos comerciais aos consumidores que solicitam o documento fiscal e informam CPF ou CNPJ, proporcional ao valor da nota.

A devolução é feita em créditos que podem ser acompanhados pela internet e utilizados para pagamento do IPVA ou resgatados em dinheiro. O consumidor também pode solicitar o documento fiscal sem a indicação do CPF/CNPJ e doá-lo a uma entidade de assistência social, saúde, educação, defesa e proteção animal ou cultura cadastradas no programa Nota Fiscal Paulista, se assim desejar. Essa é uma decisão pessoal e exclusiva do consumidor.

Desde janeiro de 2019 os consumidores (pessoas físicas e condomínios) e instituições assistenciais cadastradas no programa passaram a ter seus créditos liberados mensalmente. Os valores permanecem à disposição dos participantes por um ano, a contar da liberação, e podem ser utilizados a qualquer momento dentro desse período. O saldo mínimo para transferência é de R$ 0,99.

No total, a Nota Fiscal Paulista devolveu aos participantes do programa mais de R$ 18 bilhões, sendo R$ 16 bilhões em créditos e mais de R$ 2 bilhões em prêmios. Já foram realizados 175 sorteios no programa.

Para conferir os créditos, aderir ao sorteio ou obter mais informações sobre a Nota Fiscal Paulista, basta acessar o site. Para baixar o aplicativo do programa, acesse a loja de aplicativos de seu smartphone ou tablet.

