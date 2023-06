Balanço da bolsa de valores no 1o semestre

A profissional Vanessa Fiorezzi Lui, economista e especialista em renda variável da WIT Invest, realizou um balanço do primeiro semestre de 2023 da Bolsa de Valores.

1. Como você avalia o desempenho geral do Ibovespa durante o primeiro semestre deste ano? Quais foram os principais fatores que contribuíram para esse desempenho?

Tivemos uma boa performance dos ativos brasileiros no 1º semestre de 2023. O desempenho acumulado (YTD) do Ibovespa foi de aproximadamente 17,64% (até 27/06). Os destaques foram os setores imobiliário, financeiro e elétrico, com retornos acumulados de aproximadamente 38,50%, 19% e 15,30%, respectivamente. Acreditamos que “o Brasil estava barato”, ou seja, nossas ações estavam muito descontadas. De forma geral, mas com ênfase em setores mais sensíveis ao juros, a expectativa de cortes na taxa também contribuiu para essa valorização.

2. . Quais ações se destacaram positivamente no Ibovespa nos últimos meses e por quê?

Dentre as maiores valorizações, temos: AZUL4 (90,2%), GOLL4 (68,5%), YDUQ3 (67,6%), NTCO3 (49,4%), CYRE3 (45,45). A valorização do Real, a expectativa de cortes na taxa de juros e de uma melhora no cenário macroeconômico contribuíram para isso.

3. Quais são as principais expectativas para o desempenho do Ibovespa no segundo semestre?

O otimismo está retornando ao mercado. Estamos caminhando para um cenário favorável aos ativos de risco. A desinflação está contribuindo para isso, porque possibilita o início do corte nas taxas de juros, que é um fator determinante para o desempenho da Bolsa. Juros mais baixos são benéficos para o preço das ações. Acreditamos num bom desempenho para a Bolsa no 2º semestre de 2023.

4. Existe alguma tendência específica que possa impactar o mercado financeiro no próximo semestre?

Acreditamos que o grande catalisador será o início do corte na taxa SELIC. Isso é uma tendência que determinará a alocação dos investidores nos ativos de risco

5. Quais foram os setores que apresentaram melhor desempenho no primeiro semestre do Ibovespa e quais foram os fatores impulsionadores desses resultados? De acordo com tendências, esses setores podem continuar tendo um bom desempenho no segundo semestre do ano?

Muitos setores tiveram resultados na casa dos dois dígitos no primeiro semestre de 2023. Dentre eles, temos: imobiliário, financeiro, elétrico, small caps e utilites. A sinalização do início dos cortes de juro foi um catalizador importante para esse resultado. O juros e a Bolsa têm uma correlação negativa, ou seja, quando a taxa de juros cai, a Bolsa é beneficiada, pois juros menores ajudam a reduzir o custo de capital das empresas e consequentemente as empresas se valorizam. Acreditamos que há espaço para mais valorização, assim inciarem os cortes de juros.

6. Quais ações apresentaram desempenho negativo no Ibovespa neste primeiro semestre e por quê?

Citamos alguns papéis que tiveram desempenho ruim no 1º semestre de 2023: ALPA4 (Alpargatas SA), CASH3 (Meliuz SA), ASAI3( Sendas Distribuidora SA).

7. Com base nos resultados e tendências do primeiro semestre, quais são as perspectivas para o mercado de ações no segundo semestre? Quais fatores podem impactar seu desempenho e quais são as principais oportunidades e desafios esperados?

Estamos otimistas para o 2º semestre de 2023. O início de cortes na taxa SELIC será um importante catalisador para a Bolsa. Em um cenário de queda de juros, as ações ficam mais atrativas e o mercado volta a tomar risco. Soma-se a isso o fato de que ainda há ativos bastante descontados, apesar do recente rali da Bolsa.

Sobre a WIT – Wealth, Investments & Trust

A WIT – Wealth, Investments & Trust é uma empresa especialista na gestão de patrimônio para pessoas, grupos familiares e empresas, atuando nas áreas de câmbio e remessas internacionais; assessoria de investimentos; seguros e benefícios; ativos imobiliários; consultoria patrimonial; e serviços financeiros. A WIT tem escritórios em Curitiba (PR), São Paulo e nos principais centros econômicos do interior paulista: Campinas, São João da Boa Vista, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Araçatuba e Votuporanga. Conta com uma equipe de mais de 200 profissionais que agregam valor ao seu patrimônio para que você valorize o melhor da vida.