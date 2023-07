Sumaré. Faltam 300 eleitores pra ter 2o turno

Faltam pouco mais de 300 eleitores pra Sumaré ter 2o turno.

A cidade fechou o mês de maio com 199.673 eleitores- faltando 327 para atingir os 200 mil que o TSE estipula como limite para uma cidade ter 2o turno. O meio político de Sumaré já trabalha com o cenário de 2o turno nas eleições municipais de 2024.

Sumaré 199.673

Americana 180.642

Santa Bárbara 146.306

Nova Odessa 48.142

Entrega de títulos



O prefeito Luiz Dalben, ao lado do deputado Dirceu Dalben e do secretário estadual de Habitação, Marcelo Branco, entregou nesta manhã, dia 30, a documentação definitiva de 41 famílias dos bairros Jardim Eldorado II e Jardim das Orquídeas, região central. O processo de regularização é uma parceria com o Governo do Estado, por meio do programa Cidade Legal.

Também participaram do evento o presidente da Câmara Municipal, Hélio Silva, líder de Governo, Willian Souza, e vereadores Silvio Coltro, Joel Cardoso, Lucas Agostinho e Ulisses Gomes, além do vereador de Hortolândia, Enoque.

Desde 2017, a Administração trabalha para a regularização fundiária dos locais. “Para mim é uma honra e uma alegria muito grande poder estar aqui hoje, realizando o sonho de centenas de famílias e também o sonho do meu pai, Dirceu Dalben, que iniciou todo este trabalho quando foi prefeito de Sumaré e essa é uma causa que sempre vamos defender. Foram anos de luta e muito trabalho e, hoje, essas casas são dos nossos moradores e ninguém pode tirar! Agradecemos ao governo do Estado pela parceria. É com grande alegria que trabalhamos para regularizar diversos bairros em Sumaré, ofertando moradia digna para nossos moradores”, disse o prefeito Luiz Dalben.

Sumaré trabalha pra promover a regularização fundiária de diversas áreas, por meio da Secretaria Municipal de Habitação. Para fortalecer o trabalho, a cidade firmou com o Governo Estadual o convênio Cidade Legal, que tem o objetivo principal de desburocratizar e agilizar os processos de regulamentação, sem custo aos municípios e aos moradores. As prefeituras recebem apoio técnico para a regularização de parcelamento do solo e de núcleos habitacionais, públicos ou privados, para fins residenciais, localizados em área urbana ou de expansão urbana.

“Trabalhamos com muito empenho para proporcionar moradia digna aos nossos moradores. O prefeito Luiz Dalben nos incumbiu de trabalhar para regularizar diversas áreas em Sumaré e ver esse trabalho dando frutos é uma sensação de missão concretizada e um sonho realizado para todos nós da Secretaria de Habitação. Continuamos trabalhando pelas demais áreas da cidade, a fim de levar qualidade de vida para a população”, disse o secretário municipal de Habitação, Douglas Oliveira.

Os moradores que não puderam comparecer ao evento, podem retirar o título de regularização fundiária na Secretaria de Habitação, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, no Centro Administrativo de Nova Veneza.