Vendia haxixe e lança. Foi em cana

Um adolescente que vendia haxixe e lança-perfume foi detido

por tráfico de drogas no final da noite deste domingo em Santa Bárbara d’Oeste. PH estava em frente a uma no Parque do Lago quando foi abordado pelos GMs do Apoio Tático. Ele mostrou nervosismo e foi abordado. Com ele haviam frascos de lança perfume, haxixe, crack e cocaína. Ele foi detido e levado para a Fundação Casa em Campinas.

Abaixo relato mais pormenorizado feito pelos agentes da GUARDA CIVIL MUNICIPAL de Santa Bárbara D’Oeste-SP

.

.APOIO TÁTICO 01

.🚨GCM Edmilson

.🚨GCM Sernajoto

.🚨GCM Washington

.📍DATA: 02 de Julho 2023

.📍HORA: 23:50

.📍LOCAL: AV. Lázaro Gonçalves de Oliveira n° 198 Residencial Parque do Lago

.

🛑 ATO INFRACIONAL/ TRÁFICO DE DROGAS



.

. Síntese:

.

Durante patrulhamento tático pelo local retrocitado está equipe avistou P. H. G. C. sentado em frente a casa n198 e ao avistar a viatura o mesmo demonstrou comportamento evasivo levantando e querendo sair do local motivo pelo qual o mesmo foi abordado. Em busca pessoal foi localizado 3 frascos com lança perfume 6 porções de haxixe 17 eppendorffs contendo um pó branco aparentando ser cocaína 21 porções de crack 20 porções de maconha e 10 R$ em espécie questionado o mesmo afirmou estar na venda das drogas e que assumiu o horário às 20:00 e sairia as 08:00 do dia seguinte.

Diante dos fatos foi dado voz de prisão a P. não sendo necessário o uso de algemas e está equipe deslocou- se até a sua residência para avisar sua genitora e posteriormente até o plantão policial, onde após narrado os fatos a autoridade policial deliberou pela apreensão da droga assim como segue anexo B.O. G.C.M e pela apreensão do menor sendo encaminhado para fundação casa recanto das andorinhas em Campinas.

