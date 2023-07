Abdominoplastia na 3a idade: é possível ter bons resultados?

Abdominoplastia na 3a idade

O interesse dos idosos por procedimentos estéticos aumentou significativamente nos últimos anos. Com a popularidade crescente da abdominoplastia entre essa faixa etária, surge a pergunta: é possível ter bons resultados? Neste artigo, exploramos as possibilidades e cuidados necessários.

A procura por procedimentos estéticos na terceira idade tem crescido de forma notável.O aumento da expectativa de vida, as melhorias na qualidade de vida e o desejo de manter a aparência jovem têm impulsionado esse crescimento.

Só no Brasil, cerca de 80 mil cirurgias são realizadas em idosos no Brasil por ano! Esse grupo mostrou-se crescente também no período de 2016 a 2018, com um aumento de 5,4% para 6,6% nesse período e assim, sua projeção é que ao longo dos anos com aumento da tecnologia e qualidade de vida, esses dados aumentem consideravelmente.

Cirurgia Plástica na Terceira Idade

As mudanças físicas provocadas pela idade não precisam ser uma barreira para a realização de procedimentos estéticos.

Pessoas idosas têm procurado cada vez mais a cirurgia plástica como meio de melhorar sua autoestima e bem-estar. A saúde física e mental de cada paciente, independentemente da idade, é o que mais importa para determinar a viabilidade da cirurgia.

Cuidados Necessários

Os pacientes idosos que pretendem submeter-se a uma cirurgia plástica devem estar cientes de que os cuidados pré e pós-operatórios são essenciais. A avaliação médica prévia é crucial para entender a capacidade do corpo de lidar com a cirurgia e a recuperação subsequente. Além disso, o cuidado pós-operatório é fundamental para garantir um resultado bem-sucedido.

Cirurgias Mais Procuradas

Entre as cirurgias plásticas mais procuradas pela terceira idade, estão o lifting facial, a blefaroplastia (cirurgia nas pálpebras) e a lipoaspiração. Cada uma dessas cirurgias visam corrigir características físicas específicas que mudaram com o passar dos anos.

Possíveis Complicações

Embora a cirurgia plástica na terceira idade possa trazer resultados favoráveis, também é acompanhada por um maior risco de complicações, como infecções, cicatrização lenta e reações adversas à anestesia. Por isso, é crucial discutir esses riscos com o médico antes de decidir pela cirurgia.

Contraindicações

Existem situações em que a cirurgia plástica não é recomendada para idosos, principalmente se eles apresentam doenças graves ou crônicas, como diabete, problemas cardíacos ou hipertensão não controlada.

A decisão de realizar a cirurgia deve sempre considerar a saúde geral do paciente.

Mesmo em casos de cirurgias mais invasivas, como a abdominoplastia, os princípios acima se aplicam. Cada caso deve ser avaliado individualmente, sempre priorizando a saúde e o bem-estar do paciente. A abdominoplastia, apesar de desafiadora, pode trazer resultados positivos para a terceira idade, desde que os cuidados adequados sejam tomados.

A Importância de Um Ambiente Seguro e Confiável

Para que a abdominoplastia seja bem-sucedida, é importante ser feita em um ambiente seguro e com profissionais qualificados. Assegurar que a clínica ou hospital escolhidos tenham uma equipe experiente e treinada, além de equipamentos e instalações adequadas, é um fator crucial para o sucesso da cirurgia.

O Papel do Suporte Familiar

Ter o suporte de familiares e amigos também é essencial para pessoas da terceira idade que decidem passar por uma abdominoplastia. Eles podem ajudar tanto emocionalmente, fornecendo conforto e companheirismo, quanto fisicamente, auxiliando nos cuidados pós-operatórios e na recuperação do paciente.

Respeitando o Tempo de Cada Um

Cada corpo tem seu próprio tempo para se recuperar, e isso se torna ainda mais verdadeiro à medida que envelhecemos. A paciência e a compreensão de que os resultados podem levar um tempo para se manifestar completamente são fundamentais para quem escolhe fazer uma abdominoplastia na terceira idade.

A Terceira Idade e a Autoestima

É válido lembrar que a realização de procedimentos estéticos na terceira idade não se trata somente de vaidade. A autoestima desempenha um papel crucial na saúde mental e emocional de uma pessoa. Sentir-se bem consigo mesmo, estar satisfeito com a própria aparência e ter a confiança para enfrentar o mundo são elementos fundamentais para o bem-estar geral.

Procedimentos como a abdominoplastia podem auxiliar a terceira idade a manter ou até mesmo melhorar a autoestima. Afinal, sentir-se bem em sua própria pele é essencial em qualquer idade.

Os avanços da medicina e da cirurgia plástica permitem que a terceira idade tenha acesso a procedimentos estéticos seguros e eficazes, como a abdominoplastia. No entanto, é importante destacar que cada caso é único e deve ser avaliado individualmente.

Antes de optar por qualquer procedimento, é imprescindível uma conversa franca e aberta com um médico de confiança. Assim, é possível entender completamente os riscos, benefícios, e cuidados necessários para garantir os melhores resultados possíveis.

A terceira idade é um momento de sabedoria, experiência e maturidade, e cada um tem o direito de viver essa fase da vida da maneira mais plena e satisfatória possível. Portanto, para aqueles que acreditam que a abdominoplastia pode contribuir para essa satisfação, o procedimento é uma opção viável e pode trazer resultados muito positivos.

