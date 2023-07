Balanço das commodities no 1o semestre

A profissional Vanessa Fiorezzi Lui, economista e especialista em renda variável da WIT Invest, realizou um balanço.

1. Explique como foi o desempenho geral do mercado de commodities durante o primeiro semestre deste ano.

Tivemos uma boa performance dos ativos brasileiros no 1o. semestre de 2023. O desempenho acumulado (YTD) do Ibovespa foi de aproximadamente 17,64% (até 27/06). Os destaques foram os setores imobiliário, financeiro e elétrico, com retornos acumulados de aproximadamente 38,50%, 19% e 15,30%, respectivamente. Acreditamos que “o Brasil estava barato”, ou seja, nossas ações estavam muito descontadas. De forma geral, mas com ênfase em setores mais sensíveis ao juros, a expectativa de cortes na taxa também contribuiu para essa valorização.

2. Quais commodities tiveram os melhores resultados financeiros no primeiro semestre e quais foram os fatores por trás desses ganhos?

Dentre as maiores valorizações, temos: AZUL4 (90,2%), GOLL4 (68,5%), YDUQ3 (67,6%), NTCO3 (49,4%), CYRE3 (45,45). A valorização do Real, a expectativa de cortes na taxa de juros e de uma melhora no cenário macroeconômico contribuíram para isso.

3. Como as flutuações nos preços das commodities afetaram os investidores e as estratégias de negociação no mercado financeiro durante o primeiro semestre?

O otimismo está retornando ao mercado. Estamos caminhando para um cenário favorável aos ativos de risco. A desinflação está contribuindo para isso, porque possibilita o início do corte nas taxas de juros, que é um fator determinante para o desempenho da Bolsa. Juros mais baixos são benéficos para o preço das ações. Acreditamos num bom desempenho para a Bolsa no 20. semestre de 2023.

4. Quais fatores macroeconômicos, como políticas monetárias ou indicadores econômicos globais, influenciaram o desempenho das commodities nos últimos meses? De que forma eles impactarão o mercado de commodities até o final do ano?

Acreditamos que o grande catalisador será o início do corte na taxa SELIC. Isso é uma tendência que determinará a alocação dos investidores nos ativos de risco.

5. Como os principais fatores influenciaram os fluxos de capital para o mercado de commodities no primeiro semestre e qual foi o impacto desses fluxos no mercado financeiro?

Muitos setores tiveram resultados na casa dos dois dígitos no primeiro semestre de 2023. Dentre eles, temos: imobiliário, financeiro, elétrico, small caps e utilites. A sinalização do início dos cortes de juro foi um catalizador importante para esse resultado. O juros e a Bolsa têm uma correlação negativa, ou seja, quando a taxa de juros cai, a Bolsa é beneficiada, pois juros menores ajudam a reduzir o custo de capital das empresas e consequentemente as empresas se valorizam. Acreditamos que há espaço para mais valorização, assim inciarem os cortes de juros.

6. Em relação à mitigação de riscos associados ao investimento em commodities durante o primeiro semestre, quais estratégias foram utilizadas pelos investidores e como essas estratégias podem contribuir para o próximo semestre?

Citamos alguns papéis que tiveram desempenho ruim no 1o. semestre de 2023: ALPA4 (Alpargatas SA), CASH3 (Meliuz SA), ASAI3( Sendas Distribuidora SA).

7. Quais são as expectativas para o mercado de commodities no segundo semestre com base no desempenho do primeiro semestre e nas projeções econômicas?

Estamos otimistas para o 2o. semestre de 2023. O início de cortes na taxa SELIC será um importante catalisador para a Bolsa. Em um cenário de queda de juros, as ações ficam mais atrativas e o mercado volta a tomar risco. Soma-se a isso o fato de que ainda há ativos bastante descontados, apesar do recente rali da Bolsa.

