Professores, entregadores e LGBT sem representação

nas Câmaras da região. Apesar de uma vereadora carregar o nome no seu título (Juliana em Americana) não existe bancada em defesa da Educação em nenhuma Câmara na região.

O foco dos vereadores bolsonaristas são o combate à corrupção (Nova Odessa) saúde (Santa Bárbara) e escola cívico militar (Americana).

Os partidos também pouco se importam para ter professores ou estudantes em suas fileiras como candidatos. Seja os partidos de direita (com a pauta antigay antiaborto ou contra qualquer tipo de Educação Sexual) ou de esquerda (melhores condições das escolas, mais inclusão) não se vê debate interno ou mesmo a vontade em ter candidatos que defendam a Educação.

