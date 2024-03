Séries e filmes campeões do streaming em fevereiro

após análise da Justwatch especial para o público brasileiro.

Biah Rodrigues e Sorocaba serão pais de menino e menina

Biah Rodrigues e o marido Sorocaba realizaram na tarde desta segunda-feira (4), o chá revelação para conhecer o sexo dos bebês e descobriram que terão um menino e uma menina.

Os dois já são pais do Théo e da Fernanda.

O chá revelação foi com drones agrícolas soltando fumaça na cor azul e rosa.

“Pensamos em algo diferente para nos representar e o Fernando gostou da ideia e por ser agro”, conta Biah.

Antes da revelação, o casal participou de uma oração com o pastor André Fernandes abençoando a família e todos presentes.

A celebração contou com a presença de familiares e amigos e aconteceu no Haras da família no interior de São Paulo.

