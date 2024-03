Carlão segue na luta por um ‘Bom Prato’ em Santa Bárbara

O vereador Antonio Carlos Ribeiro, conhecido como Carlão Motorista, esteve na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (ALESP), na última semana, quando entregou, em mãos, cópia da Moção 439/2023 ao deputado estadual Dirceu Dalben. Na proposição, o vereador barbarense apela ao deputado pela implantação e instalação do Restaurante Bom Prato em Santa Bárbara d’Oeste.

Aprovada no ano passado, a propositura visa complementar as Moções de Apelo anteriores, numeradas como 215/2013, 352/2015, 615/2018, 64/2022, 95/2022, 137/22, 306/2022, 144/2022, 10/2023, 378/2023, todas apresentadas pelo vereador em anos anteriores. Nesses apelos, o vereador aponta a crescente demanda dos munícipes que buscam a instalação do Restaurante Bom Prato na cidade, inspirado em casos de sucesso como São Paulo, Sumaré e Campinas, onde refeições acessíveis são oferecidas à população carente.

A proposta destaca a importância de localizar o restaurante na Região Leste da cidade, beneficiando aproximadamente metade da população local, incluindo bairros como Cidade Nova, Jardim Europa, Nova Conquista, Planalto do Sol, entre outros. Destaca-se também que a instalação na região poderia atender não apenas a população local, mas também os residentes da cidade vizinha, Americana.

“O Bom Prato é um projeto social relevante, que garante alimentação de qualidade a famílias de baixa renda”, concluiu o vereador. Ele também destacou que, além do benefício direto na oferta de refeições acessíveis, o projeto também abrange um plano de capacitação, qualificação e formação profissional, proporcionando oportunidades de emprego para jovens e adultos.

Mais notícias da cidade e região