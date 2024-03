Câmara de Americana divulga agenda de março

A Câmara de Americana divulgou a agenda dos eventos que serão realizados no mês de março. Acompanhe:

Quinta feira dia 07, sessão solene para o prêmio de mulheres destaques do ano às 19:30.

Na Segunda feira dia 18, vai acontecer a primeira reunião do fórum de sustentabilidade, inclusão e cidadania às 19h.

Quarta feira dia 20, acontece a 11ª reunião do fórum de inovação, ciência e tecnologia, às 10h da manhã.

E na próxima quarta, dia 27, as 19h30 a ultima sessão solene do mês com o prêmio de destaques esportivos.

E como de costume, toda a semana temos as sessões ordinárias que você também pode participar.

E durante todo o mês de março a câmara se veste de roxo em apoio ao mês de conscientização sobre epilepsia.

