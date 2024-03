Tacou canivete no ex dentro do condomínio em Santa Bárbara

Uma mulher usou o canivete para ferir o ex-namorado

na madrugada desta segunda-feira em um condomínio de Santa Bárbara d’Oeste. O homem de 41 anos ficou gravemente ferido após ser atingido por um golpe de canivete no pescoço. O ataque da ex-namorada, de 37 anos, aconteceu no condomínio no Jardim Firenze.

A polícia militar foi chamada por volta das 2h20. Após a solicitação, a equipe da PM e seguiu para o condomínio na rua José Maria da Costa. No local, uma testemunha informou aos agentes que ouviu gritos e entrou no apartamento.

Ela teria observado que o homem já estava com um ferimento no pescoço e a mulher ainda tentava golpeá-lo. A testemunha entrou na briga e tomou o canivete da agressora. Na sequência, a mulher fugiu e não encontrada pela PM.

A mulher não foi localizada pelo policiamento.

A vítima foi socorrida em estado grave para o “Pronto-Socorro “Dr. Edison Mano”, sendo submetida a uma cirurgia, e permaneceu internada.

