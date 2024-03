São Paulo decreta estado de emergência para dengue

O governo de São Paulo decretou estado de emergência para a dengue.

A decisão foi tomada pelo Centro de Operações de Emergências (COE), grupo coordenado pela Secretaria Estadual da Saúde, e será oficializada nesta terça-feira (5).

O decreto permite que os gestores públicos destinem recursos para combater a doença com maior celeridade e sem necessidade de licitação.

Nesta segunda-feira (4), o estado já registrava 31 mortes causadas pela dengue, segundo dados divulgados pelo painel de controle da doença da Secretaria Estadual de Saúde (SES).

De acordo com a pasta, mais outros 122 óbitos ainda seguem em investigação. Os casos já alcançaram 138.259 registros, sendo 169 considerados graves.

As mortes foram confirmadas em 21 municípios do estado de São Paulo; o período de análise se estende 1º de janeiro a 4 de março:

Bebedouro: 1 morte

Bariri: 2 mortes

Bauru: 1 morte

Pederneiras: 2 mortes

Bragança Paulista: 1 morte

Campinas: 1 morte

São Paulo: 2 mortes

Franca: 1 morte

Restinga: 1 morte

Marília: 3 mortes

Guarulhos: 3 mortes

Suzano: 1 morte

Batatais: 1 morte

Ribeirão Preto: 2 mortes

Serrana: 1 morte

Mauá: 1 morte

Parisi: 1 morte

Votuporanga: 1 morte

Pindamonhangaba: 2 mortes

Taubaté: 2 mortes

Tremembé: 1 morte

Na cidade de São Paulo, além das duas pessoas que morreram em decorrência da doença, outros 27 óbitos estão em investigação. Os casos chegaram a 32.212 registros.

