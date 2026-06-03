Vereadora Priscila Peterlevitz e outros embaixadores da causa animal acompanharam o Castra Mais no domingo (31) e segunda-feira (1º)

Neste domingo (31) e segunda-feira (1º), Nova Odessa recebeu o projeto Castra+ (ou Castra Mais), uma iniciativa que realiza castrações gratuitas em cães e gatos. A vereadora Priscila Peterlevitz, o esposo e vereador de Sumaré, Alan Leal, assim como o prefeito Cláudio Schooder-Leitinho, acompanharam a ação idealizada pelo deputado federal Bruno Lima.

O evento teve a participação de embaixadores da causa animal da cidade e da região. O Castra+ promove mutirões e castrações gratuitas de cães e gatos em parceria com as prefeituras. Para garantir a vaga dos pets, é necessário realizar um cadastro prévio nos canais oficiais, pois as vagas são limitadas.

Trabalho

“É um trabalho que complementa os serviços disponibilizados pelo nosso departamento de Bem-Estar Animal”, destacou Priscila Peterlevitz. “Agradecemos ao deputado, que viabilizou essas castrações para nossa população. O Castra+ proporciona mais qualidade de vida e mais saúde aos nossos pets”, acrescentou.

O vereador sumareense mencionou a participação do governo municipal. “A Prefeitura de Nova Odessa acolheu esse projeto Castra Mais e o deputado Bruno Lima vem levando pra várias cidades do Estado de São Paulo”, ressaltou Alan Leal.

Por sua vez, o prefeito Leitinho esteve com o vice-prefeito Alessandro Mineirinho. “Quem ama, cuida dos animais. E a castração é muito importante: evita os maus-tratos, o abandono e até o câncer de mama”, completou.