A vereadora Professora Juliana (PT) decidiu ironizar a postura dos companheiros vereadores por não ter avançado o pedido de instalação de uma CEI (Comissão Especial de Investigação) para avaliar o contrato da empresa Estapar- que explora o uso da Zona Azul em Americana.

No espectro político oposto ao da petista e também useiro e vezeiro das redes sociais, Marcos Caetano (PL) decidiu criticar a postura do presidente Lula da Silva por conta do que ele considera sua ‘defesa’ das facções PCC e CV (Comando Vermelho) …. segue