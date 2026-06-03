Área segue em implantação pela Prefeitura, para oferta de mais qualidade de vida à população

As obras para implantação de mais um parque socioambiental em Hortolândia, desta vez no Jd. Santa Emília, avançam. Nesta semana, a Prefeitura de Hortolândia trabalha no aterro do terreno, preparando o local para receber equipamentos públicos de lazer, como academia ao ar livre e parquinho para as crianças. O parque terá ainda ciclovia e pista de caminhada, oferecendo mais uma opção de descanso e lazer para a comunidade.

O novo parque está em implantação na área às margens do Córrego Jacuba, que corta o bairro. De acordo com a Secretaria de Obras, o trecho em urbanização compreende entre as Rua Luísa Febrônio Marini, Flaviano Lopes Serra e Geralda Maria de Jesus, com arborização e paisagismo para recuperação do verde. A previsão é que a obra seja concluída no próximo semestre. Quando ficar pronto, o Parque Socioambiental do Jd. Santa Emília terá extensão de 1,2 km, beneficiando moradores de bairros como Vila Inema, Chácaras Reymar e Jardim do Lago. A obra do parque é realizada com recursos do Fonplata (Fundo Financeiro para Desenvolvimento da Bacia do Prata).

A implantação do Parque Socioambiental do Jd. Santa Emília é uma continuidade da obra de canalização do Córrego Jacuba. O afluente do Ribeirão Jacuba recebeu forma geotêxtil em um trecho de 232 metros de extensão. Este modelo de canalização é utilizado pela Prefeitura que previne assoreamento dos cursos d’água.

“As obras do novo Parque Socioambiental do Jardim Santa Emília e Inema representam mais um passo importante para melhorar a qualidade de vida da nossa população. Aqui, já realizamos a canalização do córrego Jacuba, uma obra essencial que trouxe mais segurança, saneamento e dignidade para a região. Agora, avançamos com um espaço que vai unir lazer, esporte, convivência e cuidado com o meio ambiente. É assim que acreditamos na cidade: resolvendo problemas históricos e devolvendo áreas qualificadas para as pessoas”, destacou o prefeito José Nazareno Zezé Gomes.