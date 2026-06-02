Viajar tende a ficar mais caro em 2026 por causa do aumento do preço das passagens aéreas aos brasileiros, consequência direta da guerra do Oriente Médio. Mesmo assim, os viajantes não pretendem ficar em casa. Esse é um dos dados apontados na pesquisa realizada pelo Melhores Destinos, maior site de divulgação de promoções de viagens do Brasil. De acordo com o levantamento, 39% dos entrevistados afirmam que, diante desse aumento, continuam a viajar normalmente e ajustam outros gastos para compensar.

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A média de custos da viagem, outro dado interessante revelado pela pesquisa, contribui para entender o comportamento dos brasileiros. Somando transporte e estadia, 30% dos brasileiros gastam entre R$1.000 e R$3.000 e 54% gastam entre R$1.000 e R$5.000. Para se encaixar nesses gastos, escolher o destino pelo custo de vida e estar aberto a sair dos planos iniciais é a opção de 21% dos entrevistados.

Seguindo essa lógica de busca por economia, o levantamento também aponta os destinos nacionais e internacionais mais baratos para viajar, segundo os próprios brasileiros. No Brasil, os destaques são Bahia, São Paulo e Minas Gerais. No exterior, Argentina, Chile e Portugal lideram a lista.

Para onde viajar gastando menos no Brasil

No momento de apontar um destino para viajar gastando pouco, seis dos dez estados mais citados ficam no Nordeste. A Bahia lidera a lista, enquanto Alagoas, Paraíba, Ceará, Pernambuco e Rio Grande do Norte também aparecem entre os destinos mais mencionados pelos viajantes.

O Sudeste também aparece com força: São Paulo e Minas Gerais ocupam o segundo e o terceiro lugares, enquanto o Rio de Janeiro surge na sexta posição. Já no Sul, Santa Catarina é o único representante no ranking, em décimo lugar.

Mais do que o ranking, a pesquisa também revela a percepção dos viajantes sobre os destinos. Como o levantamento pediu a indicação de um estado, os mais citados refletem os lugares mais lembrados pelos brasileiros, com destaque para destinos de praia. Ao mesmo tempo, as respostas se concentram entre Nordeste e Sudeste, o que revela uma visão mais concentrada sobre onde é possível viajar gastando pouco.

“A percepção do brasileiro sobre a Bahia como um destino barato faz sentido. Cidades como Salvador e Porto Seguro costumam ter preços competitivos, especialmente em passagens aéreas e hospedagem. No caso de São Paulo, o interior reúne diversas opções acessíveis, principalmente para quem já mora no estado e viaja de carro. Já em Minas Gerais, tanto Belo Horizonte quanto as cidades históricas oferecem boas alternativas de hospedagem e alimentação a preços mais baixos”, afirma Leonardo Marques, diretor e fundador do Melhores Destinos. Para quem planeja viajar pelo Brasil, ele destaca a importância de ficar atento às promoções de passagens aéreas nacionais. Nos últimos 90 dias, o Melhores Destinos publicou mais de 30 ofertas de voos domésticos, com destaque para campanhas recorrentes de Latam, Gol e Azul. As ofertas se concentram principalmente em ações como “madrugada de ofertas” e “mega promo”, além de datas comerciais, como a Semana do Consumidor, que reúnem tarifas com preços mais competitivos e são ótimas oportunidades de economizar. “As companhias também têm aderido às datas duplas, com ofertas nos dias 4 de abril e 5 de maio”. Destinos internacionais mais baratos Em termos de países mais baratos para viajar, os vizinhos da América do Sul foram os mais lembrados. Argentina e Chile aparecem em primeiro e em segundo lugar, respectivamente, enquanto Paraguai, Peru, Uruguai e Colômbia ocupam outras posições no top 10. Do outro lado do Atlântico, Portugal surge em terceiro lugar e é o único representante da Europa na lista de países mais baratos para viajar. De volta à América, os Estados Unidos aparecem em quarto lugar na lista feita com base nas respostas dos brasileiros. Chama atenção a presença de um único país da Ásia na lista: Tailândia.