Viajar tende a ficar mais caro em 2026 por causa do aumento do preço das passagens aéreas aos brasileiros, consequência direta da guerra do Oriente Médio. Mesmo assim, os viajantes não pretendem ficar em casa. Esse é um dos dados apontados na pesquisa realizada pelo Melhores Destinos, maior site de divulgação de promoções de viagens do Brasil. De acordo com o levantamento, 39% dos entrevistados afirmam que, diante desse aumento, continuam a viajar normalmente e ajustam outros gastos para compensar.
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A média de custos da viagem, outro dado interessante revelado pela pesquisa, contribui para entender o comportamento dos brasileiros. Somando transporte e estadia, 30% dos brasileiros gastam entre R$1.000 e R$3.000 e 54% gastam entre R$1.000 e R$5.000. Para se encaixar nesses gastos, escolher o destino pelo custo de vida e estar aberto a sair dos planos iniciais é a opção de 21% dos entrevistados.
Seguindo essa lógica de busca por economia, o levantamento também aponta os destinos nacionais e internacionais mais baratos para viajar, segundo os próprios brasileiros. No Brasil, os destaques são Bahia, São Paulo e Minas Gerais. No exterior, Argentina, Chile e Portugal lideram a lista.
Para onde viajar gastando menos no Brasil
No momento de apontar um destino para viajar gastando pouco, seis dos dez estados mais citados ficam no Nordeste. A Bahia lidera a lista, enquanto Alagoas, Paraíba, Ceará, Pernambuco e Rio Grande do Norte também aparecem entre os destinos mais mencionados pelos viajantes.
O Sudeste também aparece com força: São Paulo e Minas Gerais ocupam o segundo e o terceiro lugares, enquanto o Rio de Janeiro surge na sexta posição. Já no Sul, Santa Catarina é o único representante no ranking, em décimo lugar.
Mais do que o ranking, a pesquisa também revela a percepção dos viajantes sobre os destinos. Como o levantamento pediu a indicação de um estado, os mais citados refletem os lugares mais lembrados pelos brasileiros, com destaque para destinos de praia. Ao mesmo tempo, as respostas se concentram entre Nordeste e Sudeste, o que revela uma visão mais concentrada sobre onde é possível viajar gastando pouco.
“A percepção do brasileiro sobre a Bahia como um destino barato faz sentido. Cidades como Salvador e Porto Seguro costumam ter preços competitivos, especialmente em passagens aéreas e hospedagem. No caso de São Paulo, o interior reúne diversas opções acessíveis, principalmente para quem já mora no estado e viaja de carro. Já em Minas Gerais, tanto Belo Horizonte quanto as cidades históricas oferecem boas alternativas de hospedagem e alimentação a preços mais baixos”, afirma Leonardo Marques, diretor e fundador do Melhores Destinos.
Para quem planeja viajar pelo Brasil, ele destaca a importância de ficar atento às promoções de passagens aéreas nacionais. Nos últimos 90 dias, o Melhores Destinos publicou mais de 30 ofertas de voos domésticos, com destaque para campanhas recorrentes de Latam, Gol e Azul. As ofertas se concentram principalmente em ações como “madrugada de ofertas” e “mega promo”, além de datas comerciais, como a Semana do Consumidor, que reúnem tarifas com preços mais competitivos e são ótimas oportunidades de economizar. “As companhias também têm aderido às datas duplas, com ofertas nos dias 4 de abril e 5 de maio”.
Destinos internacionais mais baratos
Em termos de países mais baratos para viajar, os vizinhos da América do Sul foram os mais lembrados. Argentina e Chile aparecem em primeiro e em segundo lugar, respectivamente, enquanto Paraguai, Peru, Uruguai e Colômbia ocupam outras posições no top 10.
Do outro lado do Atlântico, Portugal surge em terceiro lugar e é o único representante da Europa na lista de países mais baratos para viajar. De volta à América, os Estados Unidos aparecem em quarto lugar na lista feita com base nas respostas dos brasileiros. Chama atenção a presença de um único país da Ásia na lista: Tailândia.
“O câmbio na Argentina não está tão favorável como há dois ou três anos, mas o destino continua atrativo. A boa oferta de voos e a concorrência na rota para Buenos Aires ajudam a manter as passagens competitivas, o que compensa outros gastos da viagem. O mesmo vale para o Chile, que também conta com voos diretos com companhias low cost a partir de várias capitais brasileiras, ajudando a equilibrar os custos no destino. Portugal se beneficia da boa oferta de voos a partir do Brasil, o que mantém as passagens competitivas. Além disso, o país tem de fato custos mais baixos de hospedagem e alimentação em comparação com outros destinos europeus”, analisa Marques.
De forma geral, o ranking indica uma percepção dos brasileiros de que destinos na América do Sul são mais econômicos, o que pode estar ligado tanto à proximidade quanto a custos mais alinhados à realidade brasileira. No caso dos Estados Unidos, a presença na lista sugere o forte apelo do destino no imaginário dos viajantes e a recente queda na cotação do dólar, embora fatores como a exigência de visto elevem o gasto total da viagem. Já a Tailândia aparece como o exemplo clássico de passagens aéreas mais caras combinadas a custos baixos no destino, o que ajuda a explicar a percepção dos brasileiros.
Esse padrão também se reflete nas promoções para a América do Sul monitoradas pelo Melhores Destinos. Publicações praticamente semanais trazem passagens aéreas para Argentina e Chile com tarifas a partir de R$ 1.000 ida e volta, o que reforça a percepção de que a região pode ser uma das mais acessíveis para viagens internacionais a partir do Brasil.
Metodologia
Para entender como os brasileiros buscam fazer viagens mais econômicas, nas últimas semanas, foram entrevistados 500 adultos (maiores de 18 anos) residentes em todas as regiões e conectados à internet. O índice de confiabilidade foi de 95%, e a margem de erro foi de 3,3 pontos percentuais.
Ao todo, os respondentes tiveram acesso a 8 questões, que abordaram de que forma fatores externos estão influenciando o comportamento dos viajantes, quais estratégias são adotadas para viagens baratas e quais são os detinos para viajar gastando menos. A organização das respostas possibilitou a criação de diferentes rankings, nos quais você confere cada alternativa apontada pelos entrevistados.
Sobre o Melhores Destinos
Criado em 2008 por Leonardo Marques, o Melhores Destinos é hoje o maior site de divulgação de promoções de passagens aéreas do Brasil e uma das principais referências em viagens. Além de passagens, a plataforma também reúne promoções de hotéis, seguro viagem e outros produtos ligados ao turismo. Com foco em conteúdo independente e na experiência do viajante, o site oferece mais de 150 guias de destinos, rankings de cartões de crédito e dicas de planejamento de viagem. Pelo alcance e relevância, já foi citado em diversos veículos de imprensa nacionais e internacionais. Nas redes sociais, soma mais de 5 milhões de seguidores, consolidando sua forte presença digital e influência no setor de turismo.
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