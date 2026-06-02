O vereador Pastor Miguel Pires (PRD) protocolou uma indicação na secretaria da Câmara Municipal de Americana pedindo melhorias no trânsito dos bairros Santa Cruz e Bela Vista.

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No documento o parlamentar aponta que moradores procuraram o gabinete para relatar a falta de sinalização e de organização do fluxo de veículos, contribuindo para acidentes e dificuldade nas travessias.

Fala Pastor

“Já solicitei estudos para a implantação de rotatórias, adequações viárias, reforço na sinalização ou quaisquer outras medidas que contribuam para a organização, fluidez e segurança do trânsito, reduzindo assim os riscos de novos acidentes e a constante confusão enfrentada pelos motoristas”, afirma Miguel.

A indicação foi relacionada na pauta da sessão ordinária desta terça-feira (2) e encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.