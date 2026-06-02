Claudia Leitte lidera entre os artistas de axé com mais ouvintes mensais no Spotify, maior plataforma de música do mundo, com 5,8 milhões de ouvintes mensais. O marco chega após o lançamento, em maio, do EP “Especiarias – Ato IV (E tome xote!)”, voltado à festividade de São João.

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Claudia Leitte comemora

“Fico muito feliz pela conexão com o público, especialmente neste momento em que a parte final de ‘Especiarias’ já está disponível, um projeto tão especial pra mim. Esse disco nasceu desse lugar de celebrar a nossa cultura, identidade, e ver que isso está chegando em tantas pessoas é muito emocionante. O axé faz parte de quem eu sou, da minha história, e poder levar isso cada vez mais longe é sempre maravilhoso”, celebra Claudia.

O marco chega em um ótimo momento da carreira da cantora, que vem de um Carnaval marcado por grandes apresentações e prêmios, e agora se prepara para a temporada de shows juninos.