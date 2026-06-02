Moradores da cidade podem se candidatar gratuitamente pelo WhatsApp ou por e-mail para as 30 vagas da semana. Mutirão com 106 vagas acontece dia 10, das 8h30 às 11h30, no Poupatempo

O Posto Local de Trabalho (PLT), da Prefeitura de Nova Odessa, divulgou nesta semana a disponibilidade de 30 vagas de emprego em diferentes áreas. As oportunidades são voltadas a moradores do município que possuam experiência nas funções pretendidas.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Os interessados devem encaminhar o currículo atualizado para o e-mail [email protected], informando o nome da vaga no assunto da mensagem. Outra opção é enviar os dados pelo WhatsApp (19) 99607-4640.

Além das 30 vagas disponíveis nesta semana, o PLT também está organizando um mutirão com 106 vagas, que acontece dia 10 de junho, das 8h30 às 11h30, na sede do Poupatempo, que fica na Rua Duque de Caxias, 600, Centro.

Confira as vagas no PLT

AJUDANTE GERAL – Vaga masculina, idade entre 20 a 45 anos. Com vivência em construção civil. Salário a combinar + Vale-transporte + Assistência médica + Vale-alimentação R$ 398,00 + Auxílio farmácia + Ajuda Combustível.(3 vagas)

ANALISTA DE RH PLENO – Formação superior em RH, Administração ou áreas correlatas. Experiência prévia em rotinas generalistas de RH. Conhecimento em legislações trabalhistas e processos de folha. Domínio em excel e relatórios gerenciais. Perfil organizado, analítico, proativo e com boa comunicação.(1 vaga)

AUXILIAR DE COZINHA – Não é necessário experiência. Disponibilidade para escala 6×1 de segunda a sábado das 11h às 19h20. Benefícios: Plano de saúde + Plano odontológico + Seguro de vida + Vale-alimentação + Vale-transporte + Alimentação no local.(1 vaga)

AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO – Ensino fundamental ou médio completo. Com ou sem experiência. Salário a combinar + Vale-transporte + Plano de saúde + Plano odontológico + Refeição na empresa + Vale-refeição.(1 vaga)

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO – Experiência com hidráulica, elétrica e reparos de pintura e manutenção geral. Horário comercial. Salário compatível + Benefícios.(1 vaga)

AUXILIAR DE VENDAS – Ensino médio e boa comunicação. Salário R$ 2.125,00 + Vale-transporte + Convênio médico + Convênio odontológico. De segunda a sexta das 09h às 18h e sábado das 09h às 14h.(1 vaga)

BALCONISTA – Não é necessário experiência. Residir em Nova Odessa.(1 vaga)

CAIXA – Com ou sem experiência. Residir em Nova Odessa.(1 vaga)

CONSULTOR DE VENDAS – Com ou sem experiência. Boa comunicação e disponibilidade de horário. Salário R$ 2.025,00 + Premiações + Vale-alimentação + Vale-transporte ou auxílio combustível + Totalpass + Cartão de todos.(1 vaga)

COZINHEIRA(O) – Ensino fundamental completo. Desejável experiência na função. Residir em Americana, Nova Odessa ou Sumaré. Salário a combinar + Vale-transporte + Seguro de vida + Café da manhã/tarde + Vale-refeição.(1 vaga)

JARDINEIRO – Vaga masculina. Com experiência na área. De segunda a sexta das 08h às 17h e sábado das 08h às 12h. Salário R$ 3.000,00 + Benefícios.(1 vaga)

LÍDER DE LIMPEZA – Experiência na função. De segunda a sexta das 07h às 16h48. Salário R$ 2.067,00 + Vale-transporte + Cesta 1 R$ 151,00 + Cesta 2 R$ 315,00 + Refeição no local.(1 vaga)

MEIO OFICIAL DE COZINHA (PCD) – Não é necessário experiência. Disponibilidade para escala 5×2 de segunda a sexta das 07h às 16h48. Benefícios: Plano de saúde + Plano odontológico + Seguro de vida + Vale-alimentação + Vale-transporte + Alimentação no local.(1 vaga)

OPERADOR BRITADOR – Para operação de comandos de painel britador e auxilio na manutenção de correias.(3 vagas)

OPERADOR ESCAVADEIRA – Para operar escavadeira e dar apoio em operações. Obrigatório CNH D ou E.(1 vaga)

OPERADOR FORA DE ESTRADA – Para carregamento de rochas na área de extração. Obrigatório CNH D ou E.(3 vagas)

OPERADOR DE MÁQUINA – Ensino médio completo. Ambos os sexos, com ou sem experiência na área.(3 vagas)

SERVIÇOS GERAIS – Vaga masculina. De segunda a sexta das 08h às 17h e sábado das 08h às 12h. Salário R$ 2.800,00 + Benefícios.(1 vaga)

SOLDADOR/ CALDEIREIRO – Ensino fundamental e experiência na área. De segunda a quinta das 07h30 às 17h30 e sexta das 07h30 às 16h30. Salário a combinar + Almoço + 20% Insalubridade.(1 vaga)

TRABALHADOR RURAL – Vaga masculina. Altura mínima 1,65. Habilitação e habilidade com moto em ambiente fora da estrada para ronda e atendimento a portaria. Escala 12×36 das 18h às 6h.(1 vaga)

VENDEDOR EXTERNO – Com experiência. Possuir CNH B. Salário compatível + Comissão. Horário comercial.(1 vaga)

VENDEDOR EXTERNO II – Ambos os sexos. Com experiência na área. Possuir CNH B e carro próprio. Salário entre R$ 3.000,00/ R$ 4.000,00.(1 vaga)

Mutirão de Emprego

SETOR TEXTIL (30 vagas): Op. linha abertura – 01 vagas; Op. máquina fiação – 01 vagas; Aux. Tinturaria – 04 vagas; Serviços gerais produção – 05 vagas; Revisor – 05 vagas; Aj. máq acabamento – 02 vagas; Ajudante de Produção – 08 vagas; Operador de Máquina – 15 vagas; Abastecedor – 10 vagas; Operador de Tinturaria – 01 vaga; Operador de Conicaleira – 06 vagas; Urditriz – 06 vagas; Operador de Conicaleira – 05 vagas; Operador de Entrelaçadeira – 05 vagas.

SUPERMERCADO (76 vagas para Americana / Nova Odessa / Santa Bárbara d’Oeste): Açougueiro – 01 vaga; Ajudante de Açougue – 13 vagas; Ajudante de Cozinha – 02 vagas; Ajudante de Padeiro – 01 vaga; Auxiliar de Cadastro – 01 vaga; Auxiliar de Escrita Fiscal – 01 vaga; Auxiliar de Expedição – 01 vaga; Auxiliar de Limpeza – 02 vagas; Balconista Frios – 10 vagas.