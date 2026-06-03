Estudo divulgado pela Harvard Business Review mostra que empresas que atendem potenciais clientes em até 5 minutos aumentam as chances de conversão em até 400%. Esse intervalo de 300 segundos tornou-se o novo limite da paciência digital; após esse prazo, a janela de oportunidade se fecha e o cliente, movido pelo imediatismo, migra para o concorrente.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

O cenário é um desafio crítico para os pequenos negócios que operam de forma analógica em um mundo 24/7. Enquanto o empreendedor descansa, a demanda não para. O resultado é um ciclo de perda invisível: mensagens enviadas à noite que só são lidas na manhã seguinte, quando o interesse do comprador já expirou.

A perda de faturamento é um reflexo de uma lacuna tecnológica: dados do Sebrae (Transformação Digital nos Pequenos Negócios 2025) mostram que apenas 30% dos pequenos negócios adotaram chatbots de vendas, e somente 41% operam algum tipo de automação dentro do WhatsApp. Esse cenário revela que a maioria das PMEs ainda opera no “improviso” manual, perdendo vendas sistematicamente fora do horário comercial ou durante picos de demanda.

Para solucionar esse problema, a Inner AI, maior plataforma de inteligência artificial do Brasil, que atende gigantes como Embraer e Vivo, criou o Squad.com, um ecossistema de agentes de IA que funciona como piloto automático para os negócios e resolvem demandas com a fluidez de um atendente humano. O braço de linha de frente é o Waz, agente de WhatsApp que funciona como um “vendedor digital” 24h: ao contrário de robôs comuns com menus rígidos, ele usa processamento de linguagem natural avançado para interpretar textos e áudios, fazer agendamentos e follow-ups em tempo real.

Na mesma interface, o Waz trabalha conectado à Maky (cuida do marketing, cria e agenda posts no Instagram, responde comentários e dispara campanhas) e ao Fin (cuidado financeiro, emite links de pagamento e projeta fluxo de caixa), operando de forma integrada para atrair, atender e faturar.

O grande diferencial do Squad.com é a inversão da lógica tradicional de gestão: os agentes agem de forma 100% autônoma e só chamam o empreendedor para decisões críticas, e não o contrário. Enquanto a equipe digital executa os bastidores operacionais interpretando áudios, contornando objeções e registrando despesas, o dono do negócio fica livre do gargalo manual e recebe apenas um resumo diário dos resultados.

Além do problema dos 5 minutos

“O WhatsApp é uma mesa de negociação em tempo real. O Waz ocupa o espaço do vendedor com inteligência e o Squad garante que toda a engrenagem rode sozinha para o empreendedor bater metas sem abrir mão da vida pessoal”, afirma Pedro Salles, CEO da Inner AI.

Esse grande erro descrito por Salles é vivido por milhares de empreendedores que ficam no “improviso”. Um exemplo real é o de proprietários de empresas de serviços que, antes da Inner AI, relataram a frustração de acordar com notificações de leads qualificados que já haviam fechado com a concorrência por falta de um “olá” imediato. Com a implementação do agente inteligente, essa realidade muda: o empreendedor recebe, todas as manhãs, um resumo executivo dos atendimentos realizados, reuniões agendadas e conversas encaminhadas.

Em última análise, a corrida contra os 300 segundos no WhatsApp não é apenas uma questão de conveniência, mas um imperativo de sobrevivência comercial. Ao eliminar o abismo entre o interesse do cliente e a disponibilidade da empresa, a Inner AI permite que o empreendedor brasileiro recupere o protagonismo do seu negócio e a qualidade da sua vida pessoal. Em um mercado onde o imediatismo dita as regras, a transição do improviso manual para a inteligência autônoma é o que separa as empresas que apenas sobrevivem daquelas que dominam a nova economia conversacional.

Sobre a Inner AI

Fundada em 2023, a Inner AI é a plataforma de inteligência artificial líder no Brasil, com mais de 1 milhão de usuários. A plataforma centraliza os melhores modelos de IA do mundo, incluindo Chat GPT, Claude, Gemini, Gamma, em um único ambiente de trabalho,por preços acessíveis, com ferramentas especializadas para o profissional brasileiro: templates estratégicos por área de atuação, geração de imagens, vídeos e apresentações, transcrição de reuniões, dez cursos de aplicação de IA por segmento e base de jurisprudência.

A empresa é reconhecida como uma das startups brasileiras de tecnologia de maior crescimento e tem entre seus clientes corporativos empresas como Embraer, Vivo, Sabesp e Bayer. Em 2026, foi selecionada pelo Distrito como uma das 12 entrantes na Corrida dos Unicórnios, na categoria Deep Tech.

Com o lançamento do Squad.com, a Inner AI passa a operar como empresa de dois produtos: o copiloto para quem quer trabalhar com mais eficiência e o piloto automático para quem quer que o negócio cresça sozinho.