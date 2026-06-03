O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo (DER-SP), vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, realizará, entre a quarta-feira (3) e o domingo (7), a Operação Corpus Christi 2026. Com 92 veículos e mais de 363 agentes em operação nas regiões serranas e litorânea, estão previstas várias medidas para reforçar a segurança, reduzir o número de fatalidades e garantir o suporte necessário aos usuários.

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O DER-SP estima que que mais de 16 milhões de veículos deverão circular nos 12 mil quilômetros de rodovias paulistas sob gestão do Departamento, durante o feriado religioso. A operação contempla um conjunto de medidas técnicas voltadas à otimização do fluxo viário e redução de riscos aos usuários, com o monitoramento contínuo do tráfego em trechos críticos, liberação controlada do acostamento em locais de alta demanda, implementação de faixas reversíveis, além de desvios operacionais e pontos de controle de acesso, entre outras ações.

As equipes operacionais serão distribuídas estrategicamente nas principais rodovias administradas pelo DER-SP, incluindo as rodovias Manoel Hyppolito Rego (SP 055), no trecho de Caraguatatuba, Oswaldo Cruz (SP 125), Floriano Rodrigues Pinheiro (SP 123) e Oswaldo Barbosa Guisard (SP 046), com o objetivo de garantir maior segurança e agilidade no atendimento às ocorrências.

Para garantir o sucesso da operação, o DER-SP disponibiliza caminhonetes, picapes, motocicletas de inspeção, guinchos leves e pesados, vans de passageiros, veículos do tipo papacone (para facilitar a colocação e retirada de cones de sinalização), viaturas de combate a possíveis focos de incêndio e unidades para captura de animais, assegurando prontidão para diferentes tipos de ocorrência. A estrutura garante ainda a resposta rápida às demandas e cobertura contínua em pontos estratégicos.

Em caso de emergência, o DER-SP disponibiliza atendimento gratuito e ininterrupto pelo telefone 0800 055 5510, com equipes preparadas para prestar auxílio mecânico e apoio operacional aos usuários das rodovias estaduais. O DER-SP reforça que o respeito às leis de trânsito e a manutenção adequada dos veículos são fundamentais para evitar acidentes e preservar vidas.

Dicas do DER-SP

Movimento previsto (3 a 7 de junho)

Rodovia Manoel Hyppolito Rego (SP 055), região de Caraguatatuba: 156.166

Rodovia Padre Manoel da Nóbrega (SP 055), região de Bertioga: 163.884

Rodovia Oswaldo Cruz (SP 125): 61.632

Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro (SP 123): 188.247

Rodovia Oswaldo Barbosa Guisardi (SP 046): 59.063

Demais rodovias administradas pelo Departamento: 16.080.253

Total: 16.709.245

Melhores horários para viajar

Para orientar motoristas que utilizarão as estradas sob gestão do DER-SP, o Departamento divulga os intervalos de menor circulação:

Quarta-feira (03): 0h às 14h; 22h à meia-noite

Quinta-feira (04): 0h às 6h; 21h à meia-noite

Sexta-feira (05): 0h às 7h; 21h à meia-noite

Sábado (06): 0h às 8h; 21h à meia-noite

Domingo (07): 0h às 7h; 22h à meia-noite

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