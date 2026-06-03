A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, realiza nesta quarta-feira (3), às 9h30, uma atividade em comemoração ao Dia Nacional da Educação Ambiental na Casa da Criança Angatu, no Jardim Boer. A programação conta com projeto de arborização, plantio de mudas e ações educativas voltadas à conscientização ambiental, reunindo a comunidade escolar, incluindo alunos, pais, responsáveis, professores e colaboradores da instituição.

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A iniciativa integra a programação oficial da Semana do Meio Ambiente de Americana, que promove uma série de atividades destinadas a fortalecer a educação ambiental, incentivar práticas sustentáveis e ampliar a participação da população nas ações de preservação dos recursos naturais.

Durante a atividade, a comunidade escolar participará do plantio de mudas e de ações educativas sobre a importância das árvores para a qualidade de vida, a conservação ambiental e a construção de cidades mais sustentáveis. A proposta é estimular a reflexão e o envolvimento de crianças e adultos em práticas que contribuem para a proteção do meio ambiente.

A secretária de Meio Ambiente, Andréa Cristina Fernandes Gonçales, destaca que a participação das famílias e da comunidade escolar fortalece os resultados das ações de educação ambiental.

“Quando alunos, pais e educadores participam juntos de atividades ambientais, o aprendizado se torna mais significativo e duradouro. A Educação Ambiental tem o papel de formar cidadãos conscientes e comprometidos com a preservação dos recursos naturais, e ações como esta ajudam a construir esse vínculo desde a infância”, afirma Andréa.

A programação contará ainda com a participação da organização Pet Terapia e do projeto Pets e Selvagens, com atividades relacionadas ao bem-estar animal, à guarda responsável e à conscientização sobre a importância dos animais domésticos e silvestres para o equilíbrio ambiental. As ações buscam aproximar o público das questões ligadas ao respeito, cuidado e proteção dos animais.

A diretora de Educação Ambiental, Kátia Birke, ressalta que a diversidade de atividades contribui para uma experiência educativa ainda mais completa para os participantes.

“Buscamos desenvolver uma programação dinâmica e interativa, que desperte a curiosidade e o interesse das crianças e de suas famílias pelos temas ambientais. Quando unimos educação, vivência prática e contato com diferentes aspectos da conservação ambiental, ampliamos as possibilidades de aprendizado e sensibilização”, destaca Kátia.

A equipe da Unidade de Educação Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente também promoverá atividades lúdicas e educativas ao longo do evento, incluindo contação de histórias, exposição de equipamentos utilizados em ações ambientais e brincadeiras temáticas voltadas à conscientização ecológica.

Americana e semana do meio ambiente

A Semana do Meio Ambiente segue com uma programação diversificada em Americana, envolvendo ações educativas, culturais e de sensibilização ambiental voltadas a diferentes públicos, reforçando o compromisso do município com a construção de uma sociedade mais sustentável e ambientalmente consciente. A programação completa está disponível no site da Prefeitura, em www.americana.sp.gov.br.

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