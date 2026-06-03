O advogado de Americana Marcos Ferreira morreu esta terça-feira aos 54 anos. Ele havia comemorado aniversário no domingo. A informação de seu falecimento foi comunicada pelo amigo vereador Levi Rossi, que lamentou profundamente sua partida.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Em seu perfil na rede social, Ferreira se apresentava como “Especialista em Gestão de Saúde FGV, Auditoria Médica e Direito Sanitário IEP-Sírio Libanês”.

Levi relatou que Marcos era ‘amigo do convívio diário’ e publicou a nota que vai abaixo

Marcos Ferreira

LUTO, POR UM AMIGO E PARCEIRO!

É com profunda tristeza que recebo a notícia do falecimento de Marcos Roberto Ferreira, um grande amigo, companheiro de trabalho e ser humano extraordinário. Tive o privilégio de conviver diariamente com alguém que sempre esteve disposto a ajudar, tratando a todos com respeito, humildade e um sorriso sincero.

Marcos foi um amigo fiel e leal, sua presença tornava os dias mais leves e sua amizade deixará saudades eternas em todos que tiveram a honra de conhecê-lo.

Hoje nos despedimos de alguém muito especial, que ficará eternizado para sempre na história e em nossos corações. Que Deus conforte os familiares e amigos neste momento de dor e nos conceda força para enfrentar esta grande perda.

Leia + sobre política regional