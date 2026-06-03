Serviços essenciais funcionam normalmente no feriado e no ponto facultativo; demais retornam na segunda-feira (8)

Em virtude do feriado de Corpus Christi, celebrado na quinta-feira (04/06), e do ponto facultativo decretado pela Prefeitura de Nova Odessa na sexta-feira (05/06), o Paço Municipal e os demais serviços não essenciais da administração direta não terão expediente nesses dois dias. O atendimento ao público será retomado na segunda-feira (08/06), das 8h30 às 16h. Já os serviços essenciais funcionarão normalmente. Confira:

Saúde

Na Saúde, o atendimento do Hospital Municipal e do Pronto Socorro (urgência e emergência) será mantido 24 horas durante todo o feriado e ponto facultativo. O PA do Alvorada também funcionará normalmente, das 7h às 19h. Já no Ambulatório de Especialidades, nas Unidades Básicas de Saúde (UBS’s), nas farmácias municipais, no CAPS (Centro de Atenção Psicossocial), no CRESAM (Centro de Referência de Saúde da Mulher), no CRI (Centro de Referência em Infectologia) e no Bem-Estar Animal, o expediente será encerrado na quarta-feira (03/06) e retomado na segunda-feira (08/06).

Coleta de Lixo

A Coden Ambiental, responsável pelos serviços de Saneamento Básico do município, suspenderá o atendimento presencial ao público na quinta (04/06) e na sexta (05/06), mas a coleta de lixo funcionará normalmente nos dois dias. Para situações de emergência durante o feriado, como falta d’água ou rompimento de redes de água e esgoto, a Coden disponibiliza seu plantão 24h pelo telefone gratuito 0800 771 1195.

Demais órgãos e escolas

Na quinta (04/06) e na sexta (05/06), também não haverá expediente no Poupatempo, Procon, Posto Local de Trabalho (PLT), Banco do Povo, Junta Militar, Posto do Sebrae, CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social), CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) e Fundo Social de Solidariedade. Nas escolas da rede municipal de ensino não haverá aulas nos dois dias. As atividades retornam normalmente na segunda-feira (08/06).

Entretenimento, cultura e lazer

O Bosque Manoel Jorge, no Jardim Santa Rosa, permanecerá aberto durante todo o feriado e ponto facultativo, das 6h às 21h. O Parque das Crianças também estará aberto na quinta (04/06) e na sexta (05/06), das 9h às 21h, funcionando normalmente.

A Prefeitura de Nova Odessa deseja a todos um bom feriado e lembra que os serviços de urgência e emergência seguem à disposição da população.