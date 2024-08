Quer reduzir o consumo do tradicional café? veja como fazer substituições saudáveis

O aroma inconfundível e o efeito estimulante fazem do café uma das bebidas mais apreciadas mundialmente. Para muitos, o ritual de preparar e degustar uma xícara da bebida é sinônimo de prazer e energia para começar o dia. Contudo, a dependência da cafeína, os efeitos colaterais indesejados como ansiedade, insônia e irritabilidade, além da busca por sabores e experiências sensoriais diferenciadas, motivam escolhas por alternativas que proporcionem sensações revigorantes e prazerosas sem os inconvenientes do café.

Felizmente, o universo de sabores e aromas da Nossa Floresta mãe oferece opções para diferentes paladares e necessidades, indo além do tradicional cafezinho. Plantas, sementes e especiarias, combinadas com criatividade, resultam em bebidas que despertam os sentidos e nutrem o corpo, podendo ser apreciadas em diferentes momentos do dia.

Para Laise Capelasso, nutricionista da Viva Regenera, “a chave para uma experiência prazerosa e saudável está em reconhecer as necessidades individuais e explorar as diversas alternativas que a natureza oferece. Substituir o café não se resume a encontrar uma bebida similar, mas sim a descobrir novos sabores e rituais que promovam bem-estar físico e mental. A escolha individualizada, por meio da observação dos efeitos de cada bebida no organismo, é o caminho para uma relação mais harmônica com a alimentação”, completa.

Uma possibilidade reside no cacau, fruta base do Cacau Ativado da Floresta, da Viva Regenera. Este é um alimento produzido com o raro cacau criollo da Amazônia. Cultivado por povos ancestrais, esse tipo de cacau se destaca pelo sabor suave com notas de nozes e caramelo. Seu processamento em baixa temperatura (inferior a 42ºC) preserva a riqueza de compostos bioativos naturalmente presentes nos grãos de cacau.

O cacau representa uma fonte significativa de nutrientes essenciais. Fibras, lipídios, proteínas e carboidratos se somam a minerais como cálcio, fósforo, potássio, magnésio, zinco e vitaminas A, B e E. A presença de teobromina, um alcalóide estimulante similar à cafeína, porém com efeito mais brando e duradouro, garante energia gradual sem picos de euforia ou ansiedade.

Para potencializar os benefícios e sabor, o Cacau Ativado da Floresta incorpora especiarias amazônicas: cumaru (a baunilha da Amazônia), reconhecido por suas propriedades medicinais, principalmente no tratamento de problemas respiratórios e intestinais; puxuri, semente com sabor similar à noz-moscada, utilizada tradicionalmente como calmante natural e para tratar problemas estomacais; e um toque sutil da Pimenta Assîsî, cultivada por mulheres indígenas nas margens do rio Amazonas, simbolizando a profunda conexão entre o povo Waiwai e a natureza.

Outra vertente promissora no universo das infusões energéticas e possíveis propostas de substituições ao café são os chás à base de erva-mate. O Chá Mate Branco Viva Regenera, por exemplo, combina erva-mate verde com hortelã, manga e gengibre, oferecendo um sabor refrescante e revigorante. A erva-mate, proveniente de cultivo agroflorestal na Mata Atlântica, garante um impacto socioambiental positivo, contribuindo para a preservação da biodiversidade local.

As propriedades estimulantes da erva-mate se devem à presença da cafeína e teobromina, que atuam em sinergia com flavonoides e compostos fenólicos como ácido ferúlico e ácido clorogênico, conferindo benefícios antioxidantes e energéticos.

Ampliando as opções, a linha Mate da Viva Regenera apresenta outras combinações saborosas e funcionais para o dia a dia: erva-mate com abacaxi, pimenta rosa e puxuri; erva-mate tostada com hibisco, limão e ameixa; e uma infusão que remete ao terroir do café, combinando erva-mate tostada com cacau, morango, laranja, cumaru e canela. Todos os produtos são de origem agroflorestal, contribuem para a saúde do corpo e mantém a floresta em pé.

